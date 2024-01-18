Как часто и как правильно стирать мягкие игрушки: практичные советы

Мягкие игрушки имеют свойство накапливать пыль и бактерии. Поэтому их стирка – это не только вопрос чистоты, но и забота о здоровье.

Дом, где есть дети, очень тяжело представить без мягких игрушек. Многие малыши любят спать с ними и имею одну-две самые любимые игрушки, которые берут с собой на прогулку или не расстаются дома. Неудивительно, что от постоянного использования любимый заяц или медвежонок теряет свой лоск и пачкается, требуя стирки. Как правильно стирать игрушки и как часто это нужно делать, рассказала эксперт по домоводству Марта Стюарт.

Как часто стирать игрушки?

Частота стирки мягких игрушек ребенка зависит от того, как часто они используются. Если они спят с ними или много носят их с собой, рекомендуется делать еженедельно.

"Как минимум, вам следует чистить плюшевые игрушки ежемесячно, особенно если есть аллергия или астма", — говорит Кристин ДиНиколантонио из Американского института уборки. Кроме того, всегда следует мыть мягкие игрушки ребенка после болезни.

При стирке мягких игрушек убедитесь, что эти материалы у вас под рукой:

натуральный стиральный порошок;

вода;

тазик;

салфетки из микрофибры;

сетчатый мешок для белья;

пылесос с насадкой-щеткой;

пищевая сода

Как стирать мягкие игрушки в стиральной машинке?

Если игрушка сильно изношена и имеет приклеенные глаза, блестки, блестки или другие аксессуары, которые могут испортиться в стиральной машине, лучше стирать его вручную. Но если это не так (а на этикетке указано, что это безопасно), можно постирать ее в стиральной машине в деликатном режиме.

Поместите мягкую игрушку в сетчатый мешок для стирки или наволочку. Если вы используете наволочку, вы можете завязать ее сверху.

Поместите сумку с игрушкой в стиральную машину и постирайте в деликатном режиме с использованием холодной воды и мягкого моющего средства.

Храните мягкую игрушку в сетчатом мешке или наволочке и сушите в сушильной машине на низкой температуре.

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Как мыть мягкие игрушки вручную?

Если игрушка слишком нежная для стиральной машинки, ее можно постирать вручную, замочив в миске с водой и мягким мылом. Ватным тампоном, смоченным в теплой мыльной воде, очистите глаза, нос и другие твердые участки.

Наполните миску теплой водой и несколькими каплями мягкого хозяйственного мыла.

Погрузите игрушку в воду и несколько раз поводите ее в стороны.

Промойте игрушку чистой водой, чтобы удалить остатки мыла.

Удалите лишнюю влагу сухим полотенцем.

Высушите на воздухе или поместите мягкую игрушку в сетчатый мешок или наволочку и сушите в сушильной машине на низкой температуре.

Многие дети любят спать с мягкими игрушками Фото: Freepik

Как чистить игрушки с механизмами?

Игрушки, которые нельзя мочить, например, с батарейками или другими электронными компонентами, необходимо обрабатывать точечно по мере появления пятен.

Наполните миску теплой водой и несколькими каплями мягкого хозяйственного мыла.

Окуните ткань из микрофибры в раствор, чтобы она была влажной, но не мокрой.

Аккуратно промокните пятно тканью.

Дайте высохнуть на воздухе.

Как удалить запахи из мягких игрушек?

Любимые мягкие игрушки могут сохранять стойкие запахи. Если вы не можете удалить их, очистив водой с мылом, посыпьте игрушку пищевой содой и оставьте на 10 минут.

Стряхните излишки пищевой соды и удалите остатки с помощью пылесоса с насадкой-щеткой.

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