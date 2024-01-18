Не сохнет и не черствеет: рецепт идеального теста для пирожков

Такое тесто одинаково подходит как для пирожков с соленой начинкой, так и со сладкой. Оно хорошо лепится и остается мягким.

Мягкое, нежное, воздушное тесто, которое тает во рту, – мечта каждой хозяйки. Далеко не у всех с первого раза получается найти свой рецепт. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась своим проверенным рецептом идеального теста для пирогов и пирожков, которое не сохнет, не черствеет и одинаково подходит для любой начинки.

Тесто для пирогов и пирожков

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

молоко – 60 мл (3 ст. л);

сметана – 80 гр (3 ст.л. с верхом);

сливочное масло – 50 гр;

подсолнечное или оливковое масло – 1 ст. л;

мука – 400-500 гр;

прессованные дрожжи – 12 гр;

сахар – 3 ст. л;

соль – 1,5 ч. л.

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Способ приготовления:

Снчала нужно смешать в глубокой посуде теплое молоко, сахар и дрожжи. Через 10 минут добавить остальные ингредиенты. Если муки будет маловато, стоит добавить. Вымешать тесто.

Затянуть миску пищевой пленкой, сделать в ней небольшие отверстия и поставить в теплое место на 2-3 часа.

Готовое тесто обмять, разделить на части, сформировать пирожки с любой начинкой. Выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставить их, чтобы немного подошли.

Поставить пирожки в холодную духовку и включить ее на 175 градусов. Выпекать до готовности.

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