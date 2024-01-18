Идеально для щитовидки. Топ 5 продуктов с высоким содержанием йода

Йод — важнейший микроэлемент, который необходим для выработки гормонов щитовидной железы. Узнайте, какие продукты с высоким содержанием йода, стоит добавить в свой рацион.

Когда вы планируете свой рацион, то первое, на чем вы чаще всего сосредотачиваетесь, это антиоксиданты и витамины. А это означает, что ключевые питательные вещества, такие как йод, часто остаются в стороне. Но делать этого не стоит, так как йод играет ключевую роль в общем состоянии вашего здоровья. Постарайтесь добавлять в свой рацион больше продуктов с высоким содержанием йода. Об этом пишет Real Simple.

Йод используется щитовидной железой для выработки гормонов, которые помогают регулировать обмен веществ, а если вы беременны, то он помогает в развитии мозга и костей вашего ребенка. FDA рекомендует взрослым получать 150 микрограммов йода в день, но вам понадобится 220 микрограммов, если вы беременны, или 290, если вы кормите грудью. Поскольку ваш организм не может производить йод самостоятельно, его нужно получать с пищей.

Йодированная соль

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Обычную поваренную соль обычно обогащают йодидом калия, чтобы добавить к ней немного йода. К счастью, вам не нужно часто использовать солонку, чтобы получить пользу от йода. Йодированная соль содержит 45 микрограммов йода примерно в 1/4 чайной ложки соли, поэтому вам понадобится менее чайной ложки йодированной соли в день, чтобы получить свою норму йода в день.

Водоросли

Независимо от того, являетесь ли вы поклонником нори или диг-вакаме, любые морские водоросли помогут вам повысить уровень йода. Однако тут важно не переборщить. Ламинария комбу чрезвычайно богата йодом — один ее лист может содержать около 3000 микрограммов. Нори — морские водоросли, используемые в суши, содержат от 16 до 43 микрограммов на лист. Таким образом, вам понадобится чуть больше трех суши-роллов, чтобы удовлетворить дневную норму.

Морепродукты

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Морепродукты – это простой способ получить суточную дозу йода, поскольку им богаты многие виды рыб и моллюсков. Морепродукты с высоким содержанием йода включают треску (которая может содержать от 63 до 99 микрограммов йода), креветки (35 микрограммов в 85 г креветок) или устрицы (85 г содержат 93 микрограмма йода).

Молочные продукты

Любая пища, содержащая коровье молоко, включая сыр, йогурт и мороженое, скорее всего, станет достойным источником йода. Молочные продукты получают йод одним из двух способов: через добавки, которые дают коровам для повышения плодовитости, или через йодные продукты, используемые для дезинфекции доильного оборудования.

Молоко и греческий йогурт — лучший выбор для обеспечения потребности в йоде, поскольку чашка каждого из них может обеспечить более половины йода, необходимого каждый день. Между тем, мороженое и сыр содержат меньше йода — около 28 микрограммов йода и 14 микрограммов соответственно.

Яйца

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Обычные яйца могут стать легким источником йода и отличным началом дня. Большое яйцо содержит 31 микрограмм йода, а также множество других питательных веществ.

Говяжья печень

Если вы предпочитаете получать йод из мяса, вам подойдет говяжья печень. Она также является отличным источником многих ключевых витаминов, фолиевой кислоты и железа. Порция печени в 85 г содержит 14 микрограмм йода.

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