Ученые выяснили, почему полезно пить кофе с молоком

Кофе с молоком –.весьма распространенный напиток. Оказывается, он не только вкусный, но и очень полезный.

Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили, что сочетание антиоксидантов кофе с белком молока может в конечном итоге принести пользу здоровью. Свой отчет они опубликовали Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые пришли к выводу, что при совместном употреблении белки, содержащиеся в молоке, и антиоксиданты в кофе могут удвоить противовоспалительную реакцию иммунных клеток.

Чтобы выяснить противовоспалительные преимущества употребления кофе с молоком, эксперты сначала изучили, как полифенол (антиоксидант в кофе) реагирует с аминокислотой (из которой состоит белок в молоке). Они сделали это, применив искусственное воспаление к иммунным клеткам. Затем некоторые клетки получили различные дозы полифенолов и аминокислот, а другие – только полифенолы. Контрольная группа в эксперименте ничего не получала.

Читайте также:

Почему нельзя пить кофе утром и когда лучше вообще исключить его из рациона?

Шесть способов использовать кофейную гущу в уборке дома

Идеальная чашка кофе: назван секретный ингредиент, который изменит все

Команда обнаружила, что иммунные клетки, которые подверглись воздействию как полифенолов, так и аминокислот, в два раза эффективнее предотвращали воспаление, чем те, которые просто реагировали на полифенолы, говорит Эндрю Уильямс, доцент кафедры ветеринарии и зоотехники Копенгагенского университета, факультета здравоохранения и медицинских наук и старший автор исследования.

В результате команда определила, что кофейные зерна, богатые полифенолами, и молоко, содержащее белок, обладают противовоспалительными свойствами при совместном употреблении. То же касается других напитков и блюд, для приготовления которых требуются эти ингредиенты.

"Я могу себе представить, что нечто подобное произойдет, например, с мясным блюдом с овощами или смузи, если вы обязательно добавите немного белка, например молока или йогурта", – заявила Марианна Ниссен Лунд, профессор кафедры пищевых наук Копенгагенского университета, профессор и руководитель исследования.

Читайте также:

Кофе с молоком. Нутрициолог рассказала, как этот напиток влияет на ваше здоровье и вес

Чай для похудения: 7 способов пить чай, чтобы сбросить вес

Как в кофейне: рецепт тыквенного латте