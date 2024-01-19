Двуличные Близнецы и скандальные Скорпионы: главные стереотипы о всех знаках Зодиака

Часто про каждый из знаков Зодиака можно услышать стереотипы по поводу их характера. Астрологи рассказали, соответствуют ли они действительности.

Существует множество стереотипов про каждый из знаков Зодиака. Про самые распространенные из них рассказала астролог OLGA STELLA.

Овен

Стереотип: "Овен — самый конфликтный знак, обожающий спорить"

Правда: Спорит этот человек лишь в том случае, когда абсолютно уверен в своей правоте. А Овны — высокоинтеллектуальные личности, которые много знают и постоянно расширяют свой кругозор. Этого человека нельзя назвать "спорщиком ради спора". Он лишь пытается донести правду до окружающих, пусть и в темпераментной манере. Просто у него не хватает терпения выслушивать неаргументированные заявления.

Телец

Стереотип: "Тельцы ленивы и думают только о деньгах"

Правда: Удивительно, как одного из главных трудоголиков среди всех знаков Зодиака прозвали главным ленивцем! На самом деле нет более трудолюбивого человека, чем Телец. Привычка Тельца жаловаться на постоянную загруженность влияет на возникновение стереотипа. А постоянные мысли Тельца о деньгах вполне объяснимы. Он хочет достойной жизни для себя и родных. Поэтому и процветает стереотип.

Близнецы

Стереотип: "Близнецы — двуличные люди, которым нельзя доверять"

Правда: Представителей данного знака называют двуличными из-за их общительности. Эти люди действительно много говорят и, порой, разным людям доносят разную информацию. Но это не желание обмануть и ввести в заблуждение, а скорее, появление новой информации между двумя разговорами. Если же проанализировать, врут Близнецы не чаще, чем представители других знаков Зодиака. Что же касается доверия Близнецам, то эти люди подпускают к себе не каждого. Но если уж Близнец начал с вами откровенничать, знайте, ему можно доверять!

Рак

Стереотип: "Раки — сверхэмоциональные и слишком ранимые личности"

Правда: Раки всю информацию пропускают через свое сердце. Ими управляет Луна, отвечающая за желания и эмоции, отсюда и такое поведение. Но Рак никогда не плачет и не впадает в депрессию без причины. Он умеет контролировать свои эмоции, просто не скрывает их от окружающих. К слову, чувствительность и эмоциональность совсем не плохие качества. Для Рака они и вовсе является источником силы и вдохновения.

Лев

Стереотип: "Львы — жуткие эгоисты и любят только себя"

Правда: Жизнь показывает, что Львы другие — заботливые, отзывчивые, готовые жертвовать собой, своим временем и деньгами ради счастья других. Просто Львы слишком мнительные, и им постоянно кажется, что они выглядят не слишком достойно и эффектно. Все это от внутреннего желания нравиться всем и каждому. Но ведь в этом нет ничего плохого, не правда ли? И все же здравый эгоизм действительно присутствует у большинства Львов. Но это, опять же, от жесткого внутреннего стержня и желания во всем быть лучшим. И кто осудит за это Льва?

Дева

Стереотип: "Из-за сварливого характера с Девой невозможно ужиться"

Правда: Да, с представителями данного знака совсем непросто. Однако если принять правила игры, установленные Девой, которые, к слову, очень разумны, можно жить с ним душа в душу. Кстати, то, что Девы отличаются живым умом, природной мудростью и высокой избирательностью, знают все. Поэтому, если этот человек решил связать свою жизнь с вами, можете считать себя уникальной личностью.

Весы

Стереотип: "Весы — обманщики и симулянты. Им нельзя доверять"

Правда: Данный стереотип привязался именно к Весам, а все потому, что эти люди виртуозные дипломаты, способны наладить контакт буквально с любым человеком, даже с противоположными взглядами. Но делают Весы это исключительно с благими целями. Близким людям и вовсе не стоит переживать за неискренность Весов. Они не будут врать любимым хотя бы потому, что это разрушит гармонию внутри семьи, а гармония наивысшее благо для этих людей.

Скорпион

Стереотип: "Скорпион — вспыльчивый и скандальный тип"

Правда: Все мы хороши в гневе, а Скорпионы — просто квинтэссенция ярости. Однако эти люди никогда не устроят скандал на пустом месте, не станут выдумывать его причину или провоцировать конфликт. Скорпионы прекрасно контролируют свои эмоции, но если им предстоит защищать свою семью, или они узнают о предательстве, эти люди действительно способны пойти дальше остальных. Отсюда и стереотип. В семье же Скорпион добрый и заботливый, надежный и терпеливый.

Стрелец

Стереотип: "Стрелец — позитивный оптимист, филантроп и альтруист"

Правда: Отчасти данный стереотип объясняется тем, что никто и никогда не видит, как грустит и плачет Стрелец. Все мы люди, и помимо радости иногда переживаем горькие минуты. Стрельцы не исключение, просто они делают это в одиночестве или на глазах самых близких людей. Эти люди могут быть довольно жесткими, особенно если им кто-то перейдет дорогу. Так что все относительно.

Козерог

Стереотип: "Козерог — безэмоциональный и скрытный тип, с которым неинтересно"

Правда: Эти люди много знают и любят путешествовать, а потому слушать их одно удовольствие. Они прекрасно аргументируют свои доводы, а потому с Козерогами интересно спорить. А безэмоциональность — лишь способ защитить себя от уколов со стороны. Перед близкими людьми Козерог полностью открыт. Козерог — невероятно чувственный знак. Просто тайна эта открывается лишь самым настойчивым.

Водолей

Стереотип: "Водолей — бесчувственный эгоист и прожигатель жизни"

Правда: Водолеи чрезвычайно избирательны. Ну не готовы они дарить свои улыбки и эмоции всем подряд! Человек должен это заслужить, вызвать желание Водолея дарить эмоции. Это особенность характера, вроде закона сохранения энергии. И не стоит винить их за это. Что касается "прожигателя жизни", то и с этим нельзя согласиться. Да, Водолеи предпочитают свободу и ненавидят запреты даже в виде обещаний. Но это не означает, что они живут для себя.

Рыбы

Стереотип: "Рыбы — отрешенные люди, живущие в мире своих фантазий"

Правда: У Рыб самая богатая фантазия. Но разве это минус? Фантазия не мешает Рыбам адекватно воспринимать реальность, скорее наоборот, дает шанс обрести себя в творчестве, сделать карьеру и чувствовать себя самодостаточной личностью. А миф об отрешенности и слабой социализации возник из-за нерешительного характера Рыб.

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