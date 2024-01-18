Рецепт коулслоу: как приготовить самый американский салат
Это простой и очень вкусный салат из капусты. А его изюминка – отличная заправка.
Коулслоу — типичный американский салат из капусты. В предлагаемом нами варианте используется как зеленая, так и краснокочанная капуста в сочетании с морковью, медом , майонезом, горчицей и яблочным уксусом. Рецептом поделились на сайте All Recipes.
Этот салат часто подают даже в ресторанах быстрого питания. И его очень просто приготовить из самых простых ингредиентов.
Салат коулслоу
Ингредиенты:
- майонез — 120 г;
- 3 небольшие морковки;
- белокочанная капуста;
- краснокачанная капуста;
- яблочный уксус — 1/2 ч. л.;
- мед — 1/2 ч. л.;
- дижонская горчица — 1/2 ч. л.;
- соль, перец.
Разрежьте кочан капусты пополам и нарежьте каждую половинку потоньше. Краснокочанной капусты нарежьте только половину кочана. Натереть на крупной терке три морковки.
Соедините овощи в миске.
Смешайте майонез с яблочным уксусом, медом, горчицей, солью и перцем.
Залейте салат соусом и хорошо перемешайте, пока все не смешается.
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При желании майонез можно заменить йогуртом: этот вариант также пользуется особой популярностью в Америке. Кроме того, вы можете заменить яблочный уксус классическим белым уксусом, который обычно используется в традиционном рецепте.
Оставшийся салат храните в холодильнике: его можно съесть и на следующий день.
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