Сладкие панелле: рецепт праздничных блинов с Сицилии
Сладкие панелле — это сладкие блинчики, которые готовят на Сицилии. Интересно, но основной их ингредиент – это нутовая мука.
Панелле — это небольшие блины, традиционно готовящиеся 13 декабря на праздник Святой Люсии. Впрочем, это еще и популярная уличная еда. Они получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Их подают с медом, или растопленным темным шоколадом, но они также будут восхитительны, посыпанные неощутимым слоем ванильного сахара.
Сицилийские блинчики панелле
Ингредиенты:
- нутовая мука — 250 г;
- вода – 250 мл;
- молоко — 100 мл;
- 1 яйцо;
- сахар — 1 ст. л.;
- щепотка соли;
- сливочное масло — 50 г.
Соберите воду и молоко в большую кастрюлю. Добавьте мягкое сливочное масло и сахар. Потом щепотку соли и дайте всем ингредиентам смешаться на слабом огне.
Как только смесь закипит, всыпьте сразу всю нутовую муку и энергично перемешайте деревянной ложкой или лопаткой до получения плотной и компактной смеси, которая легко отделяется от стенок кастрюли.
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Выключите огонь, дайте немного остыть и добавьте яйцо.
Переложите тесто на лист бумаги для выпечки, положенный на рабочую поверхность.
Накройте еще одним листом бумаги для выпечки и скалкой раскатайте, пока не получите лист толщиной около 1 сантиметра. Затем дайте ему полностью остыть в течение как минимум 30 минут.
Когда тесто остынет, вырежьте диски формочкой для печенья диаметром примерно 8 сантиметров.
Нагрейте большое количество растительного масла в большой кастрюле, затем добавляйте по несколько блинчиков за раз и обжаривайте их до золотистого цвета.
По готовности выложите их на бумажные полотенца и сразу, пока они еще горячие, посыпьте сахаром.
Сладкие панелле можно хранить при комнатной температуре в плотно закрытом герметичном контейнере не более 2 дней . Альтернативно, вы можете приготовить тесто и положить его в холодильник в сыром виде, а на следующий день приступить к готовке.
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