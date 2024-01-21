Яблочный рулет: рецепт мягкого десерта с вкусной начинкой
Яблочный рулет — это очень нежный десерт с восхитительной начинкой из яблок и заварного крема. И он идеально подходит для праздничного стола.
Для этого вкусного и нежного рулета потребуются яблоки с плотной и кисловатой мякотью. Но если таких нет, можете выбрать любые по своему вкусу. Для основы можно также приготовить классическое бисквитное тесто, а начинку обогатить щепоткой корицы или измельченными орехами, или изюмом. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Яблочный рулет
Ингредиенты:
- 2 яблока;
- 5 яиц;
- сахар – 100 г;
- мука — 90 г;
- растительное масло – 50 мл;
- молоко – 50 мл;
- разрыхлитель для тортов – 4 г;
- экстракт ванили;
- заварной крем;
- сахарная пудра.
Приготовьте заварной крем по этому рецепту и отставьте его в сторону. В миске взбейте яйца с сахаром до образования пенистой смеси.
Просейте муку и разрыхлитель в миску. Добавьте молоко, масло и ванильный экстракт и продолжайте смешивать.
Яблоки нарезаем тонкими дольками вместе с кожурой. Равномерно распределите тесто по противню и выложите ломтики яблок. Выпекайте при температуре 170°C около 20 минут.
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Готовый пласт перекладываем на бумагу для выпечки, переворачиваем и выкладываем заварной крем. Сверните рулет и заверните в бумагу для выпечки. Отправьте рулет в холодильник на 30 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Хранить яблочный рулет можно 2 дня в холодильнике, накрыв пищевой пленкой.
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