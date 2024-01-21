Кофейный заварной крем: как приготовить оригинальный крем для тортов

Кофейный заварной крем – ароматная и ароматная альтернатива классическому заварному крему. И он отлично подходит для десертов.

Если вы любите заварной крем, то попробуйте эту вкусную вариацию с кофе. Кофейный заварной крем идеально подходит для начинки тортов, пирожных, слоек с кремом и просто, как отдельный десерт, который можно подавать со сдобными булочками и взбитыми сливками. Рецептом поделились на сайте Cookist.

У вас получится бархатистый крем с интенсивным и стойким вкусом. В этом рецепте мы использовали несладкий кофе эспрессо. Но вы можете взять и растворимый кофе, если натурального у вас нет. В таком случае его нужно залить прямо в горячее молоко и размешать до полного растворения.

Кофейный заварной крем

Ингредиенты:

молоко – 400 мл;

несладкий кофе – 100 мл;

сахарная пудра — 150 г;

экстракт ванили — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 50 г;

4 желтка.

Налейте молоко и кофе комнатной температуры в кастрюлю, затем нагрейте их на слабом огне.

В большой миске смешайте яичные желтки, сахарный песок и ванильный экстракт. Также добавьте просеянный кукурузный крахмал. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения гладкой массы без комочков.

Как только молоко и кофе почти закипят, выключите огонь и медленно влейте их в яичную смесь, помешивая лопаткой.

Переложите смесь обратно в кастрюлю и дайте загустеть на медленном огне около 10 минут, постоянно помешивая.

Как только крем загустеет, сразу снимите его с огня.

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Поместите его в большой плоский контейнер, чтобы он быстрее остыл, и накройте пищевой пленкой, так чтобы она соприкасалась с поверхностью. Дайте крему ему остыть при комнатной температуре около 2 часов, затем поместите его в холодильник еще на 2 часа, прежде чем использовать.

По истечении необходимого времени кофейный заварной крем готов к употреблению или использованию для начинки тортов или десертов.

Кофейный заварной крем можно хранить в холодильнике, плотно закрытом, в герметичном контейнере не более 2 дней . При использовании держите его при комнатной температуре в течение 5 минут, затем быстро взбейте электрическим венчиком, чтобы придать ему нужную консистенцию.

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