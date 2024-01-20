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Никаких скучных тостов: три завтрака, попробовать которые стоит хотя бы раз в жизни

Ирина Игнатова
Фото: Pexels | Завтрак на скорую руку

Чтобы порадовать себя с утра вкусным завтраком, понадобится совсем немного времени. Выбирайте вариант, который вам ближе по духу – практичный английский, острый мексиканский или яркий испанский.

Чтобы настроение весь день было отличным, завтракать нужно обязательно. Завтрак должен быть не только питательным, но и доставить удовольствие. Эти простые и в то же время очень вкусные завтраки не займут у вас много времени и энергии. Тремя лучшими рецептами завтраком со всего мира поделился сайт Food&Mood.

Английский завтрак на скорую руку

Английский завтрак на скорую руку
Фото: Food & Mood

В Англии завтрак – это традиция. Рабочие с утра старались поесть очень сытно, чтобы заряда энергии хватило до вечера, так как обеденный перерыв был далеко не у всех.

Для приготовления вам понадобятся:

  • яйца – 2 шт.;
  • сосиски – 2 шт.;
  • помидор – 1 шт.;
  • бекон – 100 г;
  • консервированная белая фасоль в томатном соусе – 100 г;
  • шампиньоны – 80 г;
  • оливковое масло – 1 ст.л.;
  • пшеничная булочка – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • зелень – для украшения.

Приготовление

  1. Нарежьте бекон, помидор и грибы.
  2. Обжарьте булку на сухой сковороде до хрустящей корочки, а сосиски и бекон на оливковом масле.
  3. Выложите бекон и сосиски на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  4. В той же сковороде пожарьте яичницу-глазунью, приправив ее солью и перцем. Поджарьте вместе грибы и помидоры на сковороде до такой кондиции, которая вам нравится.
  5. Фасоль разогрейте любым удобным способом.
  6. Соберите все, что вы приготовили, в одну тарелку и наслаждайтесь сытным английским завтраком.

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Испанский завтрак за несколько минут

Испанский завтрак за несколько минут
Фото: Food & Mood

Испания славится любовью к свежим продуктам и разнообразию блюд.

Для испанского завтрака возьмите:

  • яйца – 2 шт.;
  • молоко – 50 мл;
  • ветчина – 50 г;
  • лук-порей – 30 г;
  • вареный картофель – 100 г;
  • помидоры – 1 средний;
  • болгарский красный перец – 1 некрупный;
  • белое вино – 50 мл;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • помидоры черри и микс салатной зелени – для украшения.

Приготовление

  1. Ветчину, порей и картофель нарежьте кубиками, помидор – дольками, перец – соломкой.
  2. Обжарьте все на сковороде с оливковым маслом, добавьте вино и выпарите его.
  3. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
  4. Залейте содержимое сковороды яичной смесью и готовьте под крышкой до готовности яиц.
  5. Подавайте с помидорами черри и листьями салата.

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Мексиканский завтрак для любителей острого

Мексиканский завтрак для любителей острого
Фото: Food & Mood

Мексиканская кухня известна своей любовью к острому, но вы можете адаптировать ее под свой вкус.

Для мексиканского завтрака вам понадобится:

  • говяжий фарш – 100 г;
  • сладкий красный перец – 100 г;
  • твердый сыр – 30 г;
  • консервированная красная фасоль – 30 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • тортилья – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • красный перец чили – 1 стручок;
  • лайм – половинка;
  • зеленый лук – несколько перьев;
  • оливковое или кукурузное масло – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу

Приготовление

  1. Помидор и сладкий перец нарежьте кубиками, сыр натрите, лук мелко порежьте.
  2. Тортилью нарежьте и обжарьте на оливковом масле.
  3. Перец чили обжарьте отдельно.
  4. Фарш обжарьте, добавьте к нему овощи, фасоль и посолите.
  5. Добавьте яйцо и сыр, перемешайте и доведите до готовности.
  6. Выложите на порционную тарелку, сверху выдавите сок лайма.
  7. Подавайте с тортильей, обжаренным чили и зеленым луком.

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