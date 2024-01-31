Салат из груш, яблок, сельдерея с ароматной заправкой: свежесть в каждом кусочке
Салат с фруктами, орехами и сельдереем не только великолепен на вкус, но и привлекателен на вид. В нем гармонично сочетаются все продукты.
Освежающий и легкий салат идеально подходит для особых случаев. Сочетание сельдерея, сладких груш и яблок с ароматным пармезаном и хрустящими орехами создает идеальный баланс вкусов и текстур, делая его прекрасным выбором как для праздничного стола, так и для семейного обеда или ужина, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- груша — 1 штука;
- яблоко — 1 штука;
- сельдерей — 2 стебля;
- орехи пекан — 50 г;
- пармезан — 50 г;
- оливковое масло — 3 столовые ложки;
- лимонный сок — 2 столовые ложки;
- мед — 1 столовая ложка;
- соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте грушу и яблоко на тонкие ломтики, сельдерей — на тонкие полоски.
Шаг 2. В сухой сковороде обжарьте орехи до золотистого цвета.
Шаг 3. На терке натрите пармезан.
Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок и мед. По вкусу добавьте соль и перец.
Шаг 5. В большой салатнице смешайте грушу, яблоко, сельдерей и орехи.
Шаг 6. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Шаг 7. Посыпьте салат натертым пармезаном.
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