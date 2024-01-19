Всего 4 ингредиента и 5 минут на готовку: пикантный салат с мандаринами и сыром
Этот рецепт подойдет для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное, не тратя много времени на приготовление.
Этот салат с мандаринами и сыром — настоящая кулинарная находка для тех, кто любит необычные вкусовые сочетания. Салат получается легким, но в то же время насыщенным и изысканным. Идеален как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Рецептом вкусного салата с мандаринами и сыром поделился сайт Hyser.
Ингредиенты:
- любой твердый сыр, который любите — 100 г;
- мандарины, лучше сорта клементин — 200 г;
- майонез — 50-100 г;
- чеснок — 2-3 зубчика.
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Приготовление
Шаг 1
Нарежьте твердый сыр небольшие кубики. Чеснок пропустите через пресс.
Шаг 2
В глубокой миске соедините нарезанный сыр с чесноком. Добавьте майонез и перемешайте. Количество майонеза корректируйте по своему вкусу.
Шаг 3
Очистите мандарины и разделите их на дольки. Каждую дольку разрежьте на 2-3 части.
Шаг 3
Добавьте нарезанные мандарины в салат и осторожно перемешайте, чтобы не выдавливать сок из мандарин.
Шаг 4
Используя кольцо для сервировки, аккуратно выложите салат на порционные тарелки или общее блюдо. По желанию, украсьте верх салата целыми дольками мандарин или веточками свежей зелени.
Приятного аппетита!
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