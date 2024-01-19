Песочное сэндвич-печенье с розмарином и лимоном: простой рецепт ароматной выпечки
Очень вкусное рассыпчатое печенье с начинкой понравится и взрослым, и детям. Приготовить его совсем несложно.
Песочное сэндвич-печенье с розмарином и лимоном — идеальный выбор для утонченных и оригинальных десертов. Ароматный розмарин в сочетании с нежной кислинкой лимона придает печенью особый, изысканный вкус, делая его превосходным дополнением к чаепитию или кофейному столу, пишет Taste of Home.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 250 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- яичный желток — 1 штука;
- розмарин (мелко нарезанный) — 1 столовая ложка;
- лимонная цедра — 1 чайная ложка.
Для крема:
- 1/2 стакана лимонного курда.
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Приготовление
Шаг 1. В миске смешайте муку, сливочное масло, сахарную пудру, яичный желток, розмарин и лимонную цедру до получения однородного теста.
Шаг 2. Разделите тесто на части и раскатайте каждую в тонкий пласт. Вырежьте печенье при помощи формочек и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 3. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 10-12 минут до золотистого цвета.
Шаг 4. Когда печенье остынет, смажьте одну его сторону кремом и накройте вторым печеньем, создавая сэндвич. При желании добавьте сверху розмарин и сахарную пудру.
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