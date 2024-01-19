Песочное сэндвич-печенье с розмарином и лимоном: простой рецепт ароматной выпечки

Очень вкусное рассыпчатое печенье с начинкой понравится и взрослым, и детям. Приготовить его совсем несложно.

Песочное сэндвич-печенье с розмарином и лимоном — идеальный выбор для утонченных и оригинальных десертов. Ароматный розмарин в сочетании с нежной кислинкой лимона придает печенью особый, изысканный вкус, делая его превосходным дополнением к чаепитию или кофейному столу, пишет Taste of Home.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 250 г;

сливочное масло — 200 г;

сахарная пудра — 100 г;

яичный желток — 1 штука;

розмарин (мелко нарезанный) — 1 столовая ложка;

лимонная цедра — 1 чайная ложка.

Для крема:

1/2 стакана лимонного курда.

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Приготовление

Шаг 1. В миске смешайте муку, сливочное масло, сахарную пудру, яичный желток, розмарин и лимонную цедру до получения однородного теста.

Шаг 2. Разделите тесто на части и раскатайте каждую в тонкий пласт. Вырежьте печенье при помощи формочек и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 3. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 10-12 минут до золотистого цвета.

Шаг 4. Когда печенье остынет, смажьте одну его сторону кремом и накройте вторым печеньем, создавая сэндвич. При желании добавьте сверху розмарин и сахарную пудру.

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