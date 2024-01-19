Для торта или как самостоятельный десерт: рецепт шоколадного бисквита
Этот бисквит будет похож на фондан или брауни. Поэтому он будет смаковать и самостоятельно.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом влажного шоколадного бисквита.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 125 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 3 ст.л. темного какао;
- 1/2 ч.л. соды;
- 3 ч. л. разрыхлителя;
- 250 мл воды;
- 2 яйца;
- 100 г сахарной пудры;
- 200 г муки.
Читайте также:
Рецепт винегрета с авокадо и орехами.
Рецепт вкусной картошки по-деревенски.
Для начала в большой кастрюле смешиваем 125 г масла, 100 г сахара, 3 ст.л. какао, ½ ч.л. соды и 3 ч.л. разрыхлителя. После этого вливаем 250 мл воды, включаем средний огонь и нагреваем смесь, постоянно помешивая (масло должно растаять, а сахар раствориться).
Доводим смесь до кипения, уменьшаем огонь на минимум и варим 5 минут, помешивая. Снимаем смесь с огня и даем остыть до комнатной температуры.
Пока смесь остывает, разогреваем духовку до 180 градусов с конвекцией. Смазываем форму для запекания маслом, дно застилаем пергаментной бумагой.
Когда сваренная смесь остынет до комнатной температуры, добавляем в нее 2 предварительно взбитых яйца, 100 г сахарной пудры и 200 г муки. Хорошо мешаем ингредиенты до однородности.
Выливаем готовую смесь в форму и выпекаем 35 минут. Даем остыть в форме в течение 10 минут, после этого перекладываем на решетку охлаждаться.
Читайте также:
Рецепт салата с морковью и капустой.
Рецепт салата с тунцом и рисом.