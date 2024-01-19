Украинцы часто ошибаются, употребляя слово "випадок": как правильно

Александр Авраменко традиционно призывает беречь язык, который передали нам предки. Например, фраза "у випадку необхідності" — это калька с русского.

Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл самые распространенные ошибки при употреблении слова "випадок". Об этом популяризатор языка рассказал в одном из своих мини-уроков.

Оказалось, что фраза "у випадку необхідності" — калька. Правильно сказать:

у разі потреби, за потреби.

"У більшості випадків" также лучше заменить словами "здебільшого", "переважно".

Ни в коем случае — у жодному разі;

от случая к случаю — коли-не-коли, вряди-годи.

Александр Авраменко традиционно призывает беречь язык наших предков.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Авраменко также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.

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