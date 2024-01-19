Куриные бедрышки в красном вине с беконом и грибами: идеальный рецепт вкусного ужина
Куриное мясо с грибами и беконом отлично сочетается с разнообразными гарнирами, такими как картофельное пюре или рис. Приготовить блюдо не составляет особого труда.
Сочные куриные бедрышки, тушенные в ароматном красном вине с добавлением бекона и грибов, создают богатый и насыщенный вкус, который не оставит равнодушным ни одного гостя. Это блюдо станет настоящим украшение праздничного стола, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- куриные бедрышки — 6 штук;
- бекон — 100 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- красное вино — 200 мл;
- куриный бульон — 200 мл;
- масло оливковое — 2 столовые ложки;
- тимьян — 1 чайная ложка;
- соль и перец — по вкусу.
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Приготовление:
Шаг 1. Нарежьте бекон и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки. Выньте бекон и оставьте жир на сковороде.
Шаг 2. С бедрышек снимите шкуру и в этом же жире обжарьте их с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите бедрышки в отдельную тарелку.
Шаг 3. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте измельченный чеснок и нарезанные грибы. Обжаривайте до мягкости грибов.
Шаг 4. Верните бедрышки и бекон на сковороду. Добавьте красное вино, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
Шаг 5. Добавьте куриный бульон и тимьян, посолите и поперчите по вкусу. Тушите под крышкой на медленном огне 30-40 минут.
Шаг 6. Подавайте бедрышки с соусом, украсив свежими травами.
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