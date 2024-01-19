Как в ресторане: рецепт вкуснейших куриных крылышек на сковороде (видео)

Сочетание имбиря, апельсинового сока и меда придает крылышкам очень интересный вкус. Такое блюдо никого не оставит равнодушным.

Курица – пожалуй, самый практичный продукт, поскольку в пищу идет все – от крылышек до печени и сердечек. Это мясо легкое, вкусное, а рецептов приготовления курицы существует невероятное количество. Сегодня мы рекомендуем вам обратить внимание на рецепт известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он детально рассказал и показал, как приготовить вкуснейшие куриные крылышки на сковороде.

Куриные крылышки на сковороде

Ингредиенты:

куриные крылья – 1 кг;

соль и перец по вкусу;

имбирь – 1 ч. л;

чеснок – 4 зубчика;

острый перец – 1/2 шт;

мед – 1 ст. л;

апельсины (на сок) –2 шт.

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Способ приготовления:

Крылья помыть, высушить бумажным полотенцем, отрезать тонкую часть. Обжарить их на растительном масле до корочки с обеих сторон и убрать со сковородки.

В эту же сковороду высыпать мелко порезанные имбирь, чеснок, острый перец, очищенный от семян, и обжарить в течение 30 секунд. Затем туда же вернуть крылышки, добавить мед и апельсиновый сок.

Огонь уменьшить до минимума, накрыть сковородку крышкой и готовить все 15 минут, после чего снять крышку, увеличить огонь до максимума и готовить до тех пор, пока не испарится вся жидкость, а крылышки нкарамелизируются.

По вкусу добавить специи.

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