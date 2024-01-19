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Изысканно и просто: рецепт макаронов с грибами и мясом на ужин (видео)

Оксана Ханас
Фото: ponomar_valeriy/instagram

Даже простые макароны можно превратить в изысканное блюдо, если использовать нужные ингредиенты. Ваши родные обязательно попросят добавки.

Если вы думаете, как вкусно приготовить на ужин макароны, чтобы порадовать себя и родных аппетитным блюдом, рекомендуем воспользоваться рецептом известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он показал, как простой продукт превратить в изысканное кушанье, потратив на него совсем немного сил и ингредиентов.

Макароны с мясом и шампиньонами

Ингредиенты:

  • телятина – 300 гр;
  • лук –1 шт;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • шампиньоны – 200 гр;
  • паприка молотая – 1 ч. л;
  • чабрец (тимьян) – 1 ч. л;
  • мука – 1 ст. л;
  • соль и перец по вкусу;
  • сливочное масло – 1 ст. л;
  • белое вино – 2 ст. л;
  • говяжий костный бульон – 300-400 мл;
  • макаронные изделия – 200 гр.

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Способ приготовления:

Мясо порезать брусочками толщиной в 1 см, обжарить на растительном масле до полной готовности. Чтобы мясо не тушилось, а обжаривалось, разместите кусочки на расстоянии, а не рядом.

В эту же сковородку добавить сливочное масло и на нем обжарить лук с порезанными шампиньонами и остальными специями. Полить белым сухим вином и залить бульоном, готовить до загустения.

В отдельной кастрюле в подсоленной воде отварить макароны для готовности, слить воду.

Смешать отваренные макароны, жареное мясо и подливу. При подаче можно посыпать макароны зеленью.

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