Изысканно и просто: рецепт макаронов с грибами и мясом на ужин (видео)
Даже простые макароны можно превратить в изысканное блюдо, если использовать нужные ингредиенты. Ваши родные обязательно попросят добавки.
Если вы думаете, как вкусно приготовить на ужин макароны, чтобы порадовать себя и родных аппетитным блюдом, рекомендуем воспользоваться рецептом известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он показал, как простой продукт превратить в изысканное кушанье, потратив на него совсем немного сил и ингредиентов.
Макароны с мясом и шампиньонами
Ингредиенты:
- телятина – 300 гр;
- лук –1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- шампиньоны – 200 гр;
- паприка молотая – 1 ч. л;
- чабрец (тимьян) – 1 ч. л;
- мука – 1 ст. л;
- соль и перец по вкусу;
- сливочное масло – 1 ст. л;
- белое вино – 2 ст. л;
- говяжий костный бульон – 300-400 мл;
- макаронные изделия – 200 гр.
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Способ приготовления:
Мясо порезать брусочками толщиной в 1 см, обжарить на растительном масле до полной готовности. Чтобы мясо не тушилось, а обжаривалось, разместите кусочки на расстоянии, а не рядом.
В эту же сковородку добавить сливочное масло и на нем обжарить лук с порезанными шампиньонами и остальными специями. Полить белым сухим вином и залить бульоном, готовить до загустения.
В отдельной кастрюле в подсоленной воде отварить макароны для готовности, слить воду.
Смешать отваренные макароны, жареное мясо и подливу. При подаче можно посыпать макароны зеленью.
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