Филолог раскрыл одну из самых распространенных ошибок в украинском языке (видео)
Языковед призывает избегать калькированных российских выражений. Впрочем, люди часто ошибаются.
Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл одну из самых распространенных лексических ошибок, которую допускают украинцы. Об этом педагог рассказал в своем экспресс-уроке.
Оказалось, что это использование слова "даний" там, где его не должно быть:
- дана ситуація, даний момент.
Это слово только может описывать вещь, которую кто-то кому-то дал (книжка, дана в тимчасове користування).
Александр Авраменко призывает избегать калькированных российских выражений.
Правильно сказать: "ця ситуація", "цей момент".
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Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Авраменко также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.
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