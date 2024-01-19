Турецкий кекс: рецепт нежнейшей выпечки с заварным кремом
Благодаря пропитке и крему кекс получается очень нежным и буквально тает во рту. Такая выпечка хороша к чаю.
Хочется чего-то сладкого и вкусного, но вместе с тем простого в приготовлении? Тогда рекомендуем вам попробовать приготовить турецкий кекс по рецепту из кулинарного блога "Простые рецепты".
Турецкий кекс
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- соль – щепотка;
- сахар – 200 гр;
- ванильный сахар – 1 ч. л;
- молоко – 100 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- мука – 200 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- какао – 1 ст. л;
- молоко для пропитки – 200 мл;
Для крема:
- молоко – 500 мл;
- сахар – 60 гр;
- ванилин – 1 ч. л;
- крахмал – 1 ст. л;
- мука – 1 ст. л;
- сливочное масло – 100 гр.
Способ приготовления:
В глубокую миску вбить яйца, добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, молоко, растительное масло и все очень хорошо перемешать. Добавить муку с разрыхлителем, какао и перелить тесто в форму. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 35 минут.
Для крема смешать молоко, сахар, ванилин, муку, крахмал, сливочное масло и варить до загустения. Готовый кекс полить молоком, сверху выложить крем, посыпать какао и убрать в холодильник на час.
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