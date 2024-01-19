Как правильно посолить макароны, чтобы они были вкусными – советы эксперта

От того, как посолены макароны, во многом зависит конечный вкус продукта. Необходимо учитывать время варки и количество продукта, прежде чем сыпать соль.

Правильно и вовремя посоленные во время варки макароны получаются наиболее вкусными. Как это сделать правильно, рассказала в своем блоге эксперт по домоводству Марта Стюарт.

Зачем солить воду для макарон

С научной точки зрения есть только одна веская причина солить воду для макарон: она равномерно приправляет каждую лапшу изнутри. В кулинарной школе начинающих поваров учат приправлять блюдо понемногу, с самого первого шага: это усиливает каждый ингредиент и постепенно создает более сложные вкусы. Та же философия применима и при приготовлении макарон, где соление воды похоже на закладку основы вкусного блюда.

Сколько соли нужно добавлять?

Большинство экспертов рекомендуют столовую ложку соли с горкой на 4 литра воды или на полкило макарон. Попробуйте воду на вкус, как только соль растворится. На вкус она должен быть умеренно солоноватой. Согласно исследованиям, полкило макарон впитывают только четверть соли из воды, так что не бойтесь пересолить их.

Какую соль лучше использовать?

Избегайте йодированной соли, которая придаст лапше неприятный привкус. Если вы используете соль с зернами более мелкими, чем кошерная соль, начните со столовой ложки без горки и добавляйте еще по вкусу.

Когда солить воду?

Самый эффективный способ посолить воду – это добавить соль, когда вода закипит.

Что делать с водой, где варились макароны?

Когда макароны будут готовы, не выливайте воду сразу. Несколько столовых ложек крахмалистой соленой воды с макарон — это чудесный ингредиент для соуса, если вы делаете пасту.

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