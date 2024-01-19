Пять идей праздничных бутербродов за несколько минут

Бутерброды можно готовить как на праздник, так и радовать себя в будни. Создать вкусный перекус помогут мандарины, сыр, килька, авокадо и т. д.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептами вкусных бутербродов, которые можно быстро приготовить.

С мандарином и сыром фета

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 кусочка хлеба;

150 г сыра фета;

3 мандарина;

2 веточки мяты;

черный перец по вкусу.

Для начала нарезаем хлеб, мандарины чистим от кожуры и разбираем на дольки, а со стеблей мяты обрываем листочки.

После этого на хлеб выкладываем кусочки феты, мандарин, мяту, поливаем небольшим количеством оливкового масла и посыпаем свежемолотым перцем.

Бутерброды с мандарином и сыром фета Фото: Євген Клопотенко

Авокадо-тост со шпротами

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 авокадо;

1 ст.л. лимонного сока;

4 кусочка хлеба;

1 упаковка шпрот.

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Для начала подсушиваем 4 кусочка хлеба на сухой сковороде или в духовке в течение 10 минут при температуре 160 градусов.

После этого разрезаем авокадо, убираем косточку и ложкой достаем мякоть. Разминаем авокадо вилкой и брызгаем на него 1 ст.л. лимонного сока.

Намазываем на хлеб авокадо, а сверху выкладываем шпроты.

Авокадо-тост со шпротами Фото: Клопотенко

Канапе с мандарином и тыквой

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г тыквы;

1 упаковка сыра;

1 багет;

1 мандарин;

2 ст. л. сахара;

20 г сливочного масла;

микрогрин по вкусу.

Для начала мандарин и 200 г тыквы чистим от кожуры. Первый разбираем на дольки, а тыкву нарезаем маленькими кубиками. Острым ножом режем сыр тонкими слайсами.

На разогретую сковороду высыпаем 2 ст. л. сахара, сперва выставив максимальный огонь, а затем уменьшив его. Ждем, пока сахар растает, при этом его не помешивая.

К растаявшему сахару добавляем 20 г сливочного масла. Когда масло также растает — выкладываем на сковороду нарезанную кубиками тыкву. Жарим 3-4 мин. При этом мешаем ее.

Багет нарезаем ломтиками и подсушиваем на сухой сковородке.

На горячий багет выкладываем ломтик сыра, сверху обжаренную тыкву, закрученный ломтик сыра и мандарин. Можно зафиксировать специальной шпажкой.

Канапе с мандарином и тыквой Фото: Євген Клопотенко

Бутерброды с тапенадом

Это вариант для тех, кому по вкусу средиземноморская кухня. Тапенад — это густой соус прованской кухни из оливок, анчоусов и "тапен", который дал имя этому рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 куска хлеба (багет);

100 г оливок (зеленые без косточки);

100 г оливок (черные без косточки);

1 зубчик чеснока;

1 ч. л. каперсы;

3 тушки кильки (филе);

зелень (для подачи).

Оливки, чеснок, каперсы, кильку перебиваем в чаше блендера до получения однородной массы. Добавляем оливковое масло и еще немного перебиваем.

После этого выкладываем тапенад на хлеб и украшаем зеленью.

Бутерброды с тапенадом Фото: Клопотенко

Бутерброды с килькой

ИНГРЕДИЕНТЫ:

8 тушек кильки (слабосоленая);

4 кусочка хлеба (багет);

2 шт. томат;

2 ст. л. сока лайма;

10 г перца чили;

1 зубчик чеснока;

1 щепотка соли;

1 ст. л. оливкового масла.

Для начала томаты режем пополам, убираем сердцевину и режем небольшим кубиком. После этого чеснок и острый перец мелко рубим. Добавляем соль, сок лайма и оливковое масло, все хорошо перемешиваем.

У кильки удаляем голову и внутренности, оставляя только филе. После этого на хлеб выкладываем филе кильки, а сверху — томатную сальсу.

Бутерброды с килькой Фото: Клопотенко

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