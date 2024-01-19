Пять идей праздничных бутербродов за несколько минут
Бутерброды можно готовить как на праздник, так и радовать себя в будни. Создать вкусный перекус помогут мандарины, сыр, килька, авокадо и т. д.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептами вкусных бутербродов, которые можно быстро приготовить.
С мандарином и сыром фета
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 4 кусочка хлеба;
- 150 г сыра фета;
- 3 мандарина;
- 2 веточки мяты;
- черный перец по вкусу.
Для начала нарезаем хлеб, мандарины чистим от кожуры и разбираем на дольки, а со стеблей мяты обрываем листочки.
После этого на хлеб выкладываем кусочки феты, мандарин, мяту, поливаем небольшим количеством оливкового масла и посыпаем свежемолотым перцем.
Авокадо-тост со шпротами
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 авокадо;
- 1 ст.л. лимонного сока;
- 4 кусочка хлеба;
- 1 упаковка шпрот.
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Для начала подсушиваем 4 кусочка хлеба на сухой сковороде или в духовке в течение 10 минут при температуре 160 градусов.
После этого разрезаем авокадо, убираем косточку и ложкой достаем мякоть. Разминаем авокадо вилкой и брызгаем на него 1 ст.л. лимонного сока.
Намазываем на хлеб авокадо, а сверху выкладываем шпроты.
Канапе с мандарином и тыквой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 г тыквы;
- 1 упаковка сыра;
- 1 багет;
- 1 мандарин;
- 2 ст. л. сахара;
- 20 г сливочного масла;
- микрогрин по вкусу.
Для начала мандарин и 200 г тыквы чистим от кожуры. Первый разбираем на дольки, а тыкву нарезаем маленькими кубиками. Острым ножом режем сыр тонкими слайсами.
На разогретую сковороду высыпаем 2 ст. л. сахара, сперва выставив максимальный огонь, а затем уменьшив его. Ждем, пока сахар растает, при этом его не помешивая.
К растаявшему сахару добавляем 20 г сливочного масла. Когда масло также растает — выкладываем на сковороду нарезанную кубиками тыкву. Жарим 3-4 мин. При этом мешаем ее.
Багет нарезаем ломтиками и подсушиваем на сухой сковородке.
На горячий багет выкладываем ломтик сыра, сверху обжаренную тыкву, закрученный ломтик сыра и мандарин. Можно зафиксировать специальной шпажкой.
Бутерброды с тапенадом
Это вариант для тех, кому по вкусу средиземноморская кухня. Тапенад — это густой соус прованской кухни из оливок, анчоусов и "тапен", который дал имя этому рецепту.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 4 куска хлеба (багет);
- 100 г оливок (зеленые без косточки);
- 100 г оливок (черные без косточки);
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч. л. каперсы;
- 3 тушки кильки (филе);
- зелень (для подачи).
Оливки, чеснок, каперсы, кильку перебиваем в чаше блендера до получения однородной массы. Добавляем оливковое масло и еще немного перебиваем.
После этого выкладываем тапенад на хлеб и украшаем зеленью.
Бутерброды с килькой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 8 тушек кильки (слабосоленая);
- 4 кусочка хлеба (багет);
- 2 шт. томат;
- 2 ст. л. сока лайма;
- 10 г перца чили;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 щепотка соли;
- 1 ст. л. оливкового масла.
Для начала томаты режем пополам, убираем сердцевину и режем небольшим кубиком. После этого чеснок и острый перец мелко рубим. Добавляем соль, сок лайма и оливковое масло, все хорошо перемешиваем.
У кильки удаляем голову и внутренности, оставляя только филе. После этого на хлеб выкладываем филе кильки, а сверху — томатную сальсу.
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