Как научиться меньше есть. Диетолог назвала 4 способа, которые помогут не переедать

На самом деле для того, чтобы получить необходимые питательные вещества для функционирования организма, человеку нужно не так много пищи. Поэтому переедание — это привычка, с которой нужно бороться, чтобы не навредить ни здоровью, ни фигуре. Эксклюзивно для Фокуса, нутрициолог Наталья Козак рассказывает о том, как научиться не переедать и вовремя останавливаться.

Мы можем иногда переедать на праздники или на день рождения, однако, если вы поступаете так регулярно, это говорит о том, что у вас не все в порядке в отношениях с едой и скорее всего вы нарушаете режим питания. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак объяснила, почему вы переедаете, и как с этим справиться.

Переедание — интересный процесс, который влечеь за собой очень много разнообразных ощущений, и это не про тяжесть в желудке: жалость, злость, отвращение, повторное сожаление и переедание, набор веса, плохое самочувствие.

Когда мы переедаем? Тогда, когда нарушаются сигналы сытости и голода в организме из-за длительного отсутствия нормального режима и полноценных порций, а также в тот момент, когда мы в максимальном состоянии тревожности и находимся не "здесь и сейчас". Как же помочь себе не переедать?

Режим

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"Нужно устроить настоящий режим, 3-5 приемов пищи, чтобы было достаточное насыщение и не было желания съесть много всего за один раз", — советует нутрициолог.

Режим питания чрезвычайно важен, ведь чаще всего мы переедаем, когда очень голодны, а сильный голод наступает тогда, когда вы пропускаете основной прием пищи.

Иногда, пытаясь похудеть, люди намеренно пропускают обед или ужин, чтобы сократить потребление калорий. Однако такой вариант не работает, ведь организм нуждается в энергии, поэтому вам захочется съесть сладкого, жирного или мучного. На самом деле чтобы похудеть, нужно есть, и делать это регулярно.

Питайтесь сбалансировано

"Нужно сбалансировать приемы пищи, и стараться включать как можно больше разнообразных компонентов и цветов в свое питание. Тогда удовлетворяется желание попробовать все. А регуляция порции позволяет вовремя остановиться", — отмечает Наталья Козак.

Сбалансированное питание поможет вам избежать "перекосов" в пищевых прихотях. Так, чаще всего организм требует чего-то сладкого, соленого или вредного, когда недополучает важных нутриентов.

Ешьте медленно

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"Дайте себе время на полноценный прием пищи, ведь наш мозг должен начать есть глазами, чтобы получить все необходимые сигналы и подать их дальше в организм. Когда мы достаточное время всматриваемся в свою тарелку, начинается цефальная фаза пищеварения, которая сопровождается выделением всех необходимых гормонов и получением ощущения сытости, чем если бы мы хватали еду, будучи занятыми сериалом, книгой или гаджетами", — советует Наталья Козак.

Во-первых, обязательно хорошо засервируйте стол перед едой, разложите на тарелке блюдо так, чтобы вам было приятно на него смотреть и захотелось съесть. А, во-вторых, как можно дальше отложите телефон, планшет, выключите телевизор и просто насладитесь едой.

Не спешите, тщательно пережевывайте, так мозг быстрее получит сигнал о насыщении. Если вы едите впопыхах, ваш организм не успевает понять, что вы уже наелись, и требует добавки.

Правило "вилка на столе"

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"Когда вам хочется попробовать всего и много, дайте себе время пережевать тщательно еду, чтобы быстрее получить сигналы сытости. Взяли кусочек в рот, откладывайте вилку на стол, так вы быстрее наедитесь, почувствуете необходимый сигнал и завершите прием раньше, чем произойдет перееданияе, — советует нутрициолог.

Не пытайтесь положить в рот как можно больше еды. Медленный проём пищи и тщательное пережёвывание должны стать вашими главными сообщниками в борьбе с перееданием.

"Если же ни один из этих способов вам не помогает, нужно обратиться за консультацией к психологу. Иногда вопрос заключается совершенно не в еде, а в тех эмоциях, или проблемах, которые мы не способны решить, или пока не видим решения и пытаемся приглушить их едой", — отмечает Наталья Козак.

В любом случае, учитесь строить с едой дружеские отношения, не бояться ее, а использовать, как инструмент, который питает наш организм энергией и полезными веществами.

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