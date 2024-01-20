Ракам - счастье, Девам - изобилие. Таро-прогноз на 2024 год для всех знаков Зодиакака

Окончание святочных дней отмечаем годовым годанием для представителей Зодиакального круга. Кого и что ожидает в 2024 году?

По давней традиции, 19 января — это конец святочных дней, в которые, издавна, проводили гадания и ритуалы с целью привлечь счастливые события в наступивший год. Также, считается, что в эти дни — самые правдивые предсказания, так как в них заключена большая энергия начала нового цикла (года). Решили воспользоваться случаем и погадать знакам Зодиака на 2024 год.

Овен

Овен таро-прогноз на 2024 год

Овнов ожидают противоречивые события. Вы будете много работать, пресматривать вгляды на жизнь и положение вещей. Менять приоритеты. То, что еще сегодня кажется вам важным, может потерять значение ближе к середине года. В целом, этот год для вас — просветления и очищения. Многие заключат браки, не смотря на то, что — високосный.

Телец

Телец таро-прогноз на 2024 год

Тельцов ожидают некоторые проблемы с деньгами в первой половине 2024 года, ожидание выплат или решений по денежным искам. К середине года, ситуация по Умеренности успокоится и стабилизируется. Возможны перемены и даже переезд. Духовыне уроки также будут ожидать Тельцов. В этом вопросе они "солидарны" с Овнами.

Близнецы

Близнецы Таро-прогноз на 2024 год

Первая половина года 2024 может стать не лучшим периодом для Близнецов, Неясные ситуации, по-то из подвешенное положение и возможны подлые постуаки со стороны окружения и даже кражи. Но со второй половины года, эти неприятные события останутся в прошлом. Вы будете много развлекаться и радоваться жизни. Кто-то из Близнецов обретет новую руководящую должность или займет доминирующие позиции в своей среде.

Рак

Рак Таро-прогноз на 2024 год

Раков ожидает выход их тупика и зависимостей разного рода. Обретение силы и главенствующего положения. Избавление от иллюзий, получение эзотерических знаний и получение большого шанса в жизни, способного дать старт для квантового перехода на новый уровень жизни. Деньги иотношения будут под контролем, а вот чьим именно — зависит отвас.

Лев

Лев. Таро-прогноз на 2024 год

Львы могут разочароваться в судебных решениях по имущественным искам и погрязнуть в конфликтах. Работы будет много, а вот удовлетворие от проделанного будет наступать не всегда. Вообще, вам рекомендуют больше отдыхать в 2024 году и чаще принимать пассивную позицию. Она сможет вас уберечь от неприятностей.

Дева

Дева. Таро-прогноз на 2024 год

У Дев будет удачный год! Многие станут знаменитыми и достигнут успеха в желаемой сфере. Вас будет преследовать зона комфорта, в лучшем смысле этого выражения. Деньги, новые проекты и отношения. Это все про вас в 2024 году.

Весы

Весы. Таро-прогноз на 2024 год

Весы, вас ожидает не самый простой период в жизни. Возможны разводы и расставания, денег придется дожидаться и трудиться вдвойне. Будете ощущать давление со стороны властей и руководства, а также членов семьи. Будет преследовать ощущение, что вы себе не принадлежите.

Скорпион

Скорпион. Таро-прогноз на 2024 год

Скорпионы будут смотреть в новые горизонты и добиваться больших денег. На этом пути вас будут ожидать страх и некоторые препятствия, но вы не должны сворачивать с выбранного пути — у вас все получится и вы получите желаемые перемены в жизни. Дерзайте и старайтесь!

Стрелец

Стрелец. Таро-прогноз на 2024 год

У Стрельцов год обновлений и выхода из привычного. Вас ожидает множество перемен и обнуление всего старого и отжившего себя. Не всегда ваше положение будет выгодным. Обнуление будет даваться непросто, но вы сможете перейти на новый уровень изни и собственного развития.

Козерог

Козерог. Таро-прогноз на 2024 год

Козероги больше не будут поддаваться манипуляциям, да и сами не смогут манипулировать. Наладится семейная жизнь и домашняя атмосфера. Многого в 2024 году вы не приобретете, но вы вы сможете удержать все то, что имеете.В этом году вам лучше избегать пустых трат и покупки ненужного. Лучше лишний раз экономьте.

Водолей

Водолей. Таро-прогноз на 2024 год

У Водолеев впереди большие перемены и духовный поиск-рост. Переезд в другую страну лучше перенести на другой период и, возможно, на следующий год. Ближе к концу года вас ожидает настоящее победное шествие. Но до него вам нужно будет преодолеть трансформации. Старое будет уже не актуально для вас в новом периоде жизни.

Рыбы

Рыбы. Таро-прогноз на 2024 год

Рыб ожидает интересный год. Новые проекты, обретение сил и получение поддержки извне. Перемены к лучшему, переезд в другую страну и создание семьи. Возможно, вы погрузитесь в эзотерические знание и обретете нужные навыки.

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