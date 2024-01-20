Роскошный завтрак за 10 минут: этот вкусный скрэмбл превзойдет ваши ожидания

Воздушный, нежный скрэмбл из яиц с бужениной и зеленым луком готовится всего за 10 минут.

Яичница скрэмбл с бужениной и зеленым луком – это простой и в то же время изысканный вариант завтрака, который удивит вас своим вкусом и легкостью приготовления. Всего за 10 минут вы получите питательное и ароматное блюдо, которое идеально подойдет для начала дня. Комбинация нежных яиц, ароматной буженины и свежего зеленого лука создает гармоничный вкус, который понравится каждому. Этот рецепт – отличный способ разнообразить ваше утреннее меню и порадовать себя и своих близких чем-то особенным. Рецептом яичницы срембл поделился сайт Cookpad.

Ингредиенты

яйца – 3 шт.;

буженина – 150 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

зеленый лук – несколько перьев;

соль – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Нарежьте буженину кубиками.

Шаг 2

Мелко нарежьте перья зеленого лука.

Шаг 3

В миску разбейте яйца, посолите и взбейте вилкой до однородности.

Шаг 4

Налейте на сковороду с антипригарным покрытием растительное масло и поставьте на средний огонь. Выложите в сковороду буженину и обжарьте до такого состояния, которое вам по вкусу.

Шаг 5

Вылейте в сковороду яйца и сразу начинайте активно перемешивать содержимое. Чтобы консистенция яичницы была нежной, выключите огонь, как только яйца схватятся – примерно через 10 секунд.

Шаг 6

Готовую яичницу-скрэмбл сразу выложите на тарелку, чтобы она не пересушилась, пока сковорода остывает.

Шаг 7

Подавайте скрэмбл горячим, обильно посыпав зеленым луков. Подайте к яичница овощной салат и хрустящие тосты для гармонии вкусов и текстур. Приятного аппетита!

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