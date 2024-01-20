Вы больше не будете покупать чипсы: рецепт домашнего лукового печенья
Блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, что делает его идеальным выбором для уютных домашних вечеров.
Откройте для себя простой способ приготовления домашнего лукового печенья, который станет отличной заменой магазинным снекам вроде чипсов и сухариков. Сделать такое печенье в домашних условиях проще простого, и оно обязательно удивит вас своим неповторимым вкусом и ароматом. Рецептом лукового печенья поделился сайт Hyser.
Ингредиенты:
- маргарин или сливочное масло – 250 г;
- светлое пиво – 1 стакан;
- сырок плавленый – 100 г;
- репчатый лук – 1 шт.;
- мука – 3 стакана;
- растительное масло – для жарки;
- соль – по вкусу;
- молотый красный перец – по желанию;
- любые другие специи – по вкусу;
- мак, кунжут, лен или паприка – для посыпки.
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Приготовление
Шаг 1
На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
Шаг 2
Растопите маргарин, добавьте в него обжаренный лук, соль, молотый красный перец и выбранные специи. Можно добавить куркуму и средиземноморские травы для аромата.
Шаг 3
Добавьте тертый плавленый сырок и тщательно перемешайте.
Шаг 4
Влейте пиво и постепенно добавляйте муку, перемешивая до образования эластичного теста.
Шаг 5
Замесите тесто до однородности и оставьте его в холодильнике на час.
Шаг 6
Раскатайте тесто толщиной 2 мм, посыпьте маком, кунжутом, льном или паприкой и слегка прокатайте скалкой, чтобы посыпка вдавилась в тесто.
Шаг 7
Порежьте тесто на квадратики, ромбики или полоски и выложите на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом.
Шаг 8
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте до золотистого цвета.
Готовый крекер снимите с противня и дайте остыть.
Подавайте с пивом, томатным соком или вместо хлеба к супу или салату. Приятного аппетита!
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