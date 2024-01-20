Вечная классика: нежнейший бефстроганов с домашней сметаной
Для приготовления соуса используйте свежую домашнюю сметану – это придаст блюду более насыщенный вкус, а сметана точно не свернется комками.
Откройте для себя изысканное блюдо из тонко нарезанной говядины в нежном сметанном соусе. Обычно для этого рецепта используется нежный кусок говядины, такой как вырезка. Но бефстроганов можно приготовить из любого куска говядины, при условии, что его хорошо отбить и тушить немного дольше. Классическим рецептом этого блюда поделился сайт Smachno.in.ua.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- сметана — 200 г;
- вода или мясной бульон — 150 мл;
- репчатый лук — 250 г;
- томатная паста — 1 ч. л.;
- пшеничная мука — 1 / 2 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- подсолнечное рафинированное масло — 2 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- зелень петрушки — по желанию.
Читайте также:
Как стать супергероем на кухне: приготовьте легендарный венгерский паприкаш (видео)
Сытный зимний ужин от Гордона Рамзи: говядина в пиве с горчичными клецками (видео)
Вкуснейшая говядина на праздничный стол: рецепт от кулинарного эксперта (видео)
Приготовление:
Шаг 1
Тонко нарежьте мясо поперек волокон, отбейте его немного.
Шаг 2
Нарежьте отбитые куски мяса полосками шириной примерно 1 см.
Шаг 3
Разогрейте сливочное и подсолнечное масло на сковороде и быстро обжарьте мясо на большом огне, помешивая. Важно, чтобы мясо подвергалось обжариванию, а не тушению, поэтому выкладывайте его на сковороду частями в 2-3 захода.
Шаг 4
Выложите обжаренные кусочки мяса на тарелку.
Шаг 5
Мелко нарежьте репчатый лук и немного обжарьте его на остатках жира после жарки мяса до прозрачного состояния. Затем добавьте муку к луку, перемешайте и жарьте на среднем огне еще 1-2 минуты. При необходимости добавьте немного масла.
Шаг 6
Залейте лук водой или бульоном, добавьте обжаренное мясо, посолите, поперчите, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на малом огне 30-35 минут или до мягкости мяса.
Шаг 7
После этого добавьте сметану и немного томатной пасты в сковороду. Перемешайте и тушите под крышкой на малом огне еще 7-10 минут. При необходимости скорректируйте густоту соуса, добавив немного воды или муки. Дайте блюду настояться в течение 10 минут перед подачей. Подавайте с картофельным пюре.
Читайте также:
Для бургеров и бутербродов: рецепт рваной говядины
Аппетитная говядина: как приготовить праздничное мясное блюдо
Легендарное блюдо: как приготовить настоящую говядину по-бургундски