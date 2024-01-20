Вечная классика: нежнейший бефстроганов с домашней сметаной

Для приготовления соуса используйте свежую домашнюю сметану – это придаст блюду более насыщенный вкус, а сметана точно не свернется комками.

Откройте для себя изысканное блюдо из тонко нарезанной говядины в нежном сметанном соусе. Обычно для этого рецепта используется нежный кусок говядины, такой как вырезка. Но бефстроганов можно приготовить из любого куска говядины, при условии, что его хорошо отбить и тушить немного дольше. Классическим рецептом этого блюда поделился сайт Smachno.in.ua.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

сметана — 200 г;

вода или мясной бульон — 150 мл;

репчатый лук — 250 г;

томатная паста — 1 ч. л.;

пшеничная мука — 1 / 2 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

подсолнечное рафинированное масло — 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

зелень петрушки — по желанию.

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Приготовление:

Шаг 1

Тонко нарежьте мясо поперек волокон, отбейте его немного.

Шаг 2

Нарежьте отбитые куски мяса полосками шириной примерно 1 см.

Шаг 3

Разогрейте сливочное и подсолнечное масло на сковороде и быстро обжарьте мясо на большом огне, помешивая. Важно, чтобы мясо подвергалось обжариванию, а не тушению, поэтому выкладывайте его на сковороду частями в 2-3 захода.

Шаг 4

Выложите обжаренные кусочки мяса на тарелку.

Шаг 5

Мелко нарежьте репчатый лук и немного обжарьте его на остатках жира после жарки мяса до прозрачного состояния. Затем добавьте муку к луку, перемешайте и жарьте на среднем огне еще 1-2 минуты. При необходимости добавьте немного масла.

Шаг 6

Залейте лук водой или бульоном, добавьте обжаренное мясо, посолите, поперчите, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на малом огне 30-35 минут или до мягкости мяса.

Шаг 7

После этого добавьте сметану и немного томатной пасты в сковороду. Перемешайте и тушите под крышкой на малом огне еще 7-10 минут. При необходимости скорректируйте густоту соуса, добавив немного воды или муки. Дайте блюду настояться в течение 10 минут перед подачей. Подавайте с картофельным пюре.

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