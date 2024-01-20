Апельсиновое волшебство: рецепт бретонского сабле, которое тает во рту

Откройте для себя великолепный рецепт бретонского сабле с апельсиновой цедрой, который превращает обычное песочное печенье в настоящий шедевр в мире сладких угощений.

Сабле – это особое песочное тесто, используемое для создания сладких тартов и печенья. Его текстура мягкая и нежная, придавая изделиям из него хрустящий и рассыпчатый характер. Название тесто получило от французского глагола "sabler", что означает движение ладонями при растирании муки с маслом для получения масляно-мучной крошки. Этот восхитительный рецепт бретонского сабле с апельсином был представлен на сайте Smachno.ua.

Ингредиенты:

сливочное масло (размягченное) – 100 г;

мука – 140 г;

сахар – 90 г;

разрыхлитель – 10 г;

яичные желтки – 2 шт.;

цедра половины апельсина – по вкусу.

Читайте также:

Вы больше не будете покупать чипсы: рецепт домашнего лукового печенья

Нежное песочное печенье на сметане: домашнее лакомство для всей семьи

Печенье с миндальными хлопьями: рецепт ароматной и простой выпечки

Приготовление

Шаг 1

Взбиваем сахар с размягченным сливочным маслом до белизны.

Шаг 2

В отдельной миске смешиваем муку, разрыхлитель и апельсиновую цедру.

Шаг 3

Соединяем вместе муку и масло с сахаром.

Шаг 4

Добавляем яичные желтки.

Шаг 5

Замешиваем мягкое тесто.

Шаг 6

Выкладываем тесто между двумя листами пергамента и раскатываем в пласт толщиной 5-6 мм.

Шаг 7

Помещаем тесто в холодильник на 30-60 минут.

Шаг 8

Вырезаем из теста кружки и выкладываем на застеленный пергаментом противень (или на силиконовый коврик).

Шаг 9

Выпекаем печенье в разогретой до 170 °С духовке 12-15 минут.

Бретонское сабле с апельсином готово! Можно заваривать чай и звать к столу всех домашних.

Читайте также:

Бюджетное сахарное печенье: всего 15 минут и на столе гора сладостей за копейки

Пикантное печенье с оливками: как приготовить вкусную закуску

Песочное сэндвич-печенье с розмарином и лимоном: простой рецепт ароматной выпечки