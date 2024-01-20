Выходные будут полны встреч и эмоций: три знака Зодиака, которым повезет 20-21 января 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 20 и 21 января — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда. Ожидайте сюрпризы, а также долгожданные новости.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 20-21 января 2024 года.

Телец

Тельцов на этих выходных ожидает что-то связанное с их второй половинкой. Ваш партнер подарить вам настоящие эмоции радости, которыми захочется поделиться со всем миром. Возможны также интересные знакомства в неожиданном месте или сюрприз, которого вы совершенно не ожидали. Приготовьтесь к романтическим и счастливым выходным.

Водолей

Водолеи получат неожиданный, но очень приятный звонок или смс. Возможно, это подтверждение с долгожданной работы, какой-то выигрыш или просто долгожданная новость, но звезды обещают, что вы будете на седьмом небе от счастья. Также в ближайшие два дня вам улыбнется фортуна, можете покупать лотерейный билет.

Рыбы

А Рыб ждет какая-то поездка (даже недалекая), которая подарит массу позитивных эмоций, а еще ценных фото, которые вы будете потом с теплом пересматривать. Также, возможно, вы решитесь на что-то экстремальное, что тоже оставит вас довольными.

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