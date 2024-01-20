Фаршированные яйца: 6 простых и вкусных начинок
Яйца — это не только идеальная основа для закусок, но и полезный белок.
Все мы знаем, насколько полезен белок и как он помогает ощущать себя сытно даже при небольшой калорийности. А еще — он помогает понизить кровяное давление, обогатить наш организм витаминами группы В, а также лецитином, строительным материалом для мембраны клеток, и т. д. Да-да, и это все о яйцах, как правило, куриных. А вот насколько яйца могут стать идеальной основой для создания самых разных на вкус закусок, нам помогут узнать гурманы сайта yasensvit.ua.
Безусловно начинок может быть нескончаемое разнообразие, ведь кулинария — это сплошное творчество. Мы выбрали шесть, который, на наш взгляд, наиболее универсальны. Итак, пять яиц отвариваем вкрутую, разрезаем пополам и отделяем белок от желтка. Далее делаем начинку и полученной смесью заполняем яйца — у нас получилось 10 небольших закусок. Можно подавать к столу.
Яйца с тунцом
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 180 г консервированного тунца;
- 1 луковица;
- зелень;
- соль, перец — по вкусу.
Лук и зелень нарезать мелко, добавить тунец и желтки, поперчить, посолить. Тщательно перемешать все и полученной заправкой начинить яйца.
Яйца с грибами
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 180 г свежих грибов, проще взять шампиньоны, но можно любые другие грибы по вашему вкусу;
- 1 луковица;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- зелень;
- соль, перец — по вкусу.
Грибы и лук мелко нарезать, жарить на сливочном масле до готовности. Поперчить, посолить по вкусу. Добавить жареные грибы в желтки и перемешать до однородной консистенции. Украсить фаршированные яйца свежей зеленью.
Яйца с печенью
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 200 г куриной печени;
- 1 луковица;
- ⅓ ложка горчицы;
- 1 ст. л. йогурта без добавок;
- зелень.
Печень помыть, порезать кусочками, поджарить на небольшом количестве растительного масла. Лук мелко порезать и обжарить с печенью. Приготовленную печень измельчить в блендере, смешать с желтками, горчицей и йогуртом (который можно заменить легким майонезом).
Яйца со свеклой и селедкой
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 1 небольшая свекла;
- 2 филе сельди;
- 1 ст. л. йогурта;
- 1 ч. л. сливок;
- свежая зелень;
- соль, перец — по вкусу.
Отварить свеклу до готовности, почистить и натереть на мелкую терку. Нарезать мелко сельдь, добавить свеклу, йогурт, сливки, желтки. Перемешать все до однородной массы. По вкусу добавить соль, перец. Украсить свежей зеленью.
Яйца с сыром
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 100 г мягкого сыра, например, Фета, Филадельфия;
- 2 ст. л. йогурта;
- 1 ст. л. нарезанного лука;
- соль, перец — по вкусу.
Добавить творог в желтки, растереть их вместе до однородной консистенции. Добавить йогурт и зеленый лук. По вкусу посолить, поперчить.
Яйца с авокадо
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 1 авокадо;
- 1 ст. л. йогурта;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- свежая зелень;
- соль, перец — по вкусу.
Разрезать авокадо пополам, вынуть косточку, выложить мякоть авокадо в салатник с желтками. Добавить йогурт и лимонный сок. Смешать все ингредиенты до однородной массы. По вкусу добавить соль и перец. Украсить свежей зеленью.
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