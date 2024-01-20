Ужин на двоих: романтика к 14 февраля

Романтический ужин удастся на славу, если в него добавить как можно больше любви.

Самый главный ингредиент романтического ужина со второй половинкой — это любовь. А если она к тому же вкусная и аппетитная, с ароматом кулинарного изыска — поверьте, ваш романтический ужин удастся на славу. Рецепты таких блюд мы подсмотрели в рубрике Life информагентства УНИАН.

Салат с копченой курицей, хурмой и сырными шариками

Ингредиенты:

копченая куриная грудка — 300 г;

хурма среднего размера — 2 шт.;

листья салата — 1 большой пучок.

Для сырных шариков —

сливочный сыр — 140 г;

миндаль — 25 орешков;

петрушка — 4-5 маленьких веточек.

Для заправки —

оливковое масло — 1,5-2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

розовый перец (по желанию) — по вкусу.

Удалить у копченой куриной грудки кожицу и отделить мясо от кости. Хурму, листья салата и петрушку помыть и просушить. Петрушку и миндаль мелко порубить. По желанию миндаль можно очистить от кожуры и обжарить.

Копченое куриное филе и хурму нарезать на одинаковые кубики среднего размера. Листья салата порвать на произвольные кусочки. Смешать в одной миске листья салата, курицу и хурму, добавить соль, черный молотый перец и оливковое масло. Хорошо перемешать. Соединить измельченные миндаль и петрушку со сливочным сыром, тщательно перемешать.

На порционную тарелку выложить смесь салатных листьев, курицы и хурмы. С помощью двух чайных ложек сформировать из сырной массы небольшие шарики и разместить их поверх других ингредиентов в блюде. По желанию можно чуточку присыпать салат свежемолотым розовым перцем.

Фото: pinterest.com

Мясо по-королевски

Ингредиенты:

свинина — 400 г;

шампиньоны — 200 г;

картофель — 400 г;

лук репчатый — 150 г;

помидор — 200 г;

сыр твердый — 200 г;

майонез — по вкусу;

масло подсолнечное — по вкусу;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Свиную вырезку нарезать порционными кусочками. Отбить, посолить и поперчить. Оставить для маринования на 20-25 минут.

Репчатый лук нарезать полукольцами. Шампиньоны промыть и высушить салфеткой. Нарезать пластинками вместе с ножками. Помидор разрезать пополам, нарезать полукольцами. Картофель очистить от кожуры, нарезать тонкими кольцами.

Взять глубокую форму для запекания. На дно налить немного подсолнечного масла. Положить кусочки мяса. Добавить майонез, лук. Немного подсолить и поперчить.

Выложить на лук кольца картофеля. Приправить солью и молотым перцем, добавить майонез. Сверху положить пластинки грибов. Немного посолить, намазать майонезом. Добавить полукольца помидоров. Посолить и добавить майонез. Посыпать натертым сыром.

Отправить в горячую духовку на 180°. Запекать около часа.

Фото: pinterest.com

Курица с чесноком в сливках

Ингредиенты:

куриные голени — 600 г;

сливки — 200 мл;

подсолнечное масло — 20 мл;

зелень — 10 г;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Курицу помыть и высушить салфеткой. Посолить и поперчить по вкусу. На горячую сковороду налить подсолнечное масло и положить кусочки курицы. Обжаривать до золотистой корочки 20 минут с обеих сторон.

В кастрюлю положить обжаренную курицу и залить ее сливками. Добавить 100 мл воды, посолить по вкусу и тушить курицу 15-20 минут под крышкой на небольшом огне до готовности. За 10 минут до окончания тушения бросить лавровый лист.

Когда курица будет готова, измельчить два-три зубчика чеснока и добавить в кастрюлю. Также добавить измельченную зелень петрушки или укропа.

Фото: pinterest.com

Миндальное печенье-сердечки

Ингредиенты:

Для теста —

миндальная мука — 100 г;

мука пшеничная — 300 г;

куриные желтки — 2 шт.;

ванилин — на кончике ножа;

масло сливочное — 160 г;

сахарная пудра — 80 г.

Для прослойки —

вареное сгущенное молоко — 0,5 банки;

кокосовая стружка — 3 ст. л.

Сливочное масло необходимо заранее достать из холодильника. Оно должно быть размягченным. Смешать сахарную пудру, ванилин и миндальную муку. Добавить размягченное сливочное масло и яичные желтки. Все хорошо перемешать.

К полученной массе постепенно подсыпать муку (ее может понадобиться больше или меньше) и замесить тесто. Оно должно получиться очень мягкое.

Выложить тесто на пергамент и раскатать его через пленку. То есть на тесто положить пленку и так раскатывать. Толщина теста — около 5-6 мм. Из теста вырезать фигурки. У половины из них вырезать серединку в форме сердечка. Обрезки собрать, раскатать и снова вырезать.

Выложить заготовки на пергамент и выпекать в разогретой до 170° духовке 15-17 минут. Печенье должно стать слегка золотистым.

Выпечку охладить на решетке. Когда остынет, начать собирать печенье. На одну часть печенья нанести вареное сгущенное молоко, накрыть второй частью, слегка прижимая. Бока печенья также обмазать сгущенным молоком и обвалять в кокосовой стружке.

Фото: pinterest.com

Десерт из груш и маскарпоне

Ингредиенты:

груши — 5 шт.;

сыр маскарпоне — 400 г;

сливки жирностью 33% — 180 г;

имбирные пряники — 6 шт.;

сахар — 130 г;

мед — 80 г;

молотая корица.

Очистить груши и разрезать на четыре части вдоль. Каждый кусок нарезать поперек на крупные кусочки.

Чтобы приготовить сироп, налить в кастрюлю 800 мл воды, добавить 80 г сахара и мед. Довести до кипения.

Положить груши в кипящий сироп и варить 10 минут. Груши должны сохранять форму, но стать мягкими. Откинуть их на сито, сироп оставить. Остудить груши.

Смешать маскарпоне, сливки и сахар. Взбить миксером на низкой скорости или вручную, пока масса не загустеет.

Нарезать их небольшими кусочками. Разложить половину пряников в креманки или широкие стаканы. Полить сиропом из-под груш. Выложить половину груш и половину крема. Повторить слои. Сверху посыпать корицей.

Фото: pinterest.com

Кофе с пряностями

Ингредиенты:

кофе молотый — 1 ч. л.;

вода — 100 мл;

перец душистый — по вкусу;

имбирь молотый — по вкусу;

кориандр — по вкусу;

корица молотая — по вкусу;

розмарин — по вкусу.

Кофе заварить и добавить в него в равных частях все пряности. Нагреть напиток, процедить и можно подавать.

Фото: pinterest.com

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