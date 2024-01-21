Рецепты моей бабушки: апельсиновое вино

Главная сложность — точно соблюсти рецептуру бабушки и набраться терпения.

Бабушкины рецепты — это не только любимые блюда, такие как оладушки, зеленый борщ, котлеты и гренки в яйце. Бабушкины рецепты — это очарование традиций и воспоминания не только нашего детства, но и юношеских лет наших мам и пап. А еще первое застолье, на котором вам разрешили попробовать слегка алкогольный напиток, например апельсиновое вино по бабушкиному рецепту, которым с нами поделился французский журнал Marie Claire.

Итак, апельсиновое вино. Оказывается, все и просто, и сложно одновременно. Просто — поскольку все ингредиенты под рукой. Сложно — точно соблюсти рецептуру бабушки и все процессы. Что ж, приступаем. Главное — терпение.

Основные параметры:

объем вина — 6 бутылок;

время приготовления — 30 минут;

время замачивания — 40 дней.

Фото: pinterest.com

Ингредиенты:

5 горьких апельсинов;

1 кг сахара;

1 л бренди;

1 лимон;

5 литров белого или красного вина;

2 ванильные палочки.

Слегка натрите кожуру апельсинов и лимона. Разрежьте их на четвертинки. В бутылке или большой банке смешайте апельсины и лимон с вином. Добавьте бренди, сахар и нарезанную кусочками ваниль.

Мацерировать 40 дней. После отфильтровать. Хранить в прохладном месте.

Если вы готовите рецепт с белым вином, желательно использовать сладкое вино. Если вы готовите рецепт с красным, выберите насыщенное красное вино. Не забывайте о стручках ванили, чтобы придать особый вкус.

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