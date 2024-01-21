21 января 2024 года: Максимов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя пришивать пуговицы, ругаться и ссориться. Ясная погода сегодня – к ранней весне.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Максима Исповедника. Он был настоятелем монастыря и всю свою жизнь прославлял православие. Его проповеди имели огромный успех, многие люди отказались от ереси. За веру и проповеди Максима подвергли мучениям, отправили в заключение на кавказ, где он и умер.

Также 21 января — День объятий.

Что нельзя делать 21 января:

пришивать пуговицы;

ругаться, обижаться, ссориться.

Народные приметы и поверья:

ясная погода – к ранней весне;

ясная звезда – к морозу;

тепло на улице — к ранней весне;

холодный и сухой день – к жаркому лету.

День ангела празднуют:

Агнесса, Анна, Валерьян, Евгений, Иван, Илья, Максим, Тимофей, Феодосий.

Также в этот день:

1790 год – день создания гильотины;

1846 год — напечатают первый номер английской газеты "Лондон Дейли Ньюз";

1934 год – вводят в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод;

1952 год – итальянские ученые объявляют, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;

1990 год — около трех миллионов украинцев берутся за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Соединения.