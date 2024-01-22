С корицей и глазурью: рецепт сладких синабонов

Название булочки получили от слов англ. cinnamon "корица" + лат. bone "хорошо". А кулинары повторяют знаменитый рецепт, добавляя что-то от себя.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как самостоятельно приготовить знаменитые синабоны.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

450-500 г муки;

200 мл молока 2,5%;

1 ст. л. сахара;

25 г живых дрожжей прессованных;

100 г сливочного масла 82,5%;

½ ч. л. соли.

Для начинки:

100 г сливочного масла 82,5% (+ для смазывания формы);

100-150 г коричневого сахара (тростникового);

1-2 ст. л. молотой корицы.

Для глазури:

250 г крем-сыра;

1-2 ст. л. лимонного сока;

2 ст. л. сахарной пудры.

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Масло нужно достать из холодильника чуть раньше, чтобы оно было мягкое.

В большую миску просеиваем 450 г муки. С одной стороны емкости крошим 25 г живых прессованных дрожжей, а с другой — 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. Мешаем. Добавляем 100 г размягченного масла, нарезанного небольшими кубиками.

Вливаем 200 мл подогретого до 36 градусов молока и замешиваем тесто в миске.

После этого выкладываем на кухонную поверхность и хорошо вымешиваем. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Формируем из него шар.

Смазываем большую стеклянную миску маслом, перекладываем в нее тесто, накрываем и оставляем в теплом месте на час.

После этого тесто выкладываем на припиленную мукой рабочую поверхность, обминаем руками и раскатываем в большой прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм.

Смазываем пласт теста 100 г мягкого сливочного масла кулинарной кисточкой.

Равномерно посыпаем тесто 1-2 ст. л. молотой корицы, а сверху так же равномерно — 100-150 г коричневого сахара.

После этого скручиваем пласт теста в рулет. Визуально делим его по длине на 6 частей и делаем наметки.

Протягиваем кулинарную нить под рулетом, затем перекрещиваем над ним и, осторожно стягивая петлю, отрезаем первый синабон. Делаем это же еще 5 раз на каждой наметке.

Смазываем сливочным маслом форму для запекания. Раскладываем синабоны на расстоянии 1-2 см друг от друга. Накрываем чистым полотенцем и оставляем на 20-30 минут для расстойки. В это время включаем духовку разогреваться до 180 градусов. После того, как синабоны поднимутся, выпекаем полчаса.

Для глазури смешиваем 250 г крем-сыра с 2 ст. л. сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока. Хорошо мешаем глазурь венчиком до однородной консистенции.

Хорошо смазываем горячие синабоны глазурью.

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