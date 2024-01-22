С корицей и глазурью: рецепт сладких синабонов
Название булочки получили от слов англ. cinnamon "корица" + лат. bone "хорошо". А кулинары повторяют знаменитый рецепт, добавляя что-то от себя.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как самостоятельно приготовить знаменитые синабоны.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
- 450-500 г муки;
- 200 мл молока 2,5%;
- 1 ст. л. сахара;
- 25 г живых дрожжей прессованных;
- 100 г сливочного масла 82,5%;
- ½ ч. л. соли.
Для начинки:
- 100 г сливочного масла 82,5% (+ для смазывания формы);
- 100-150 г коричневого сахара (тростникового);
- 1-2 ст. л. молотой корицы.
Для глазури:
- 250 г крем-сыра;
- 1-2 ст. л. лимонного сока;
- 2 ст. л. сахарной пудры.
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Масло нужно достать из холодильника чуть раньше, чтобы оно было мягкое.
В большую миску просеиваем 450 г муки. С одной стороны емкости крошим 25 г живых прессованных дрожжей, а с другой — 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. Мешаем. Добавляем 100 г размягченного масла, нарезанного небольшими кубиками.
Вливаем 200 мл подогретого до 36 градусов молока и замешиваем тесто в миске.
После этого выкладываем на кухонную поверхность и хорошо вымешиваем. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Формируем из него шар.
Смазываем большую стеклянную миску маслом, перекладываем в нее тесто, накрываем и оставляем в теплом месте на час.
После этого тесто выкладываем на припиленную мукой рабочую поверхность, обминаем руками и раскатываем в большой прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм.
Смазываем пласт теста 100 г мягкого сливочного масла кулинарной кисточкой.
Равномерно посыпаем тесто 1-2 ст. л. молотой корицы, а сверху так же равномерно — 100-150 г коричневого сахара.
После этого скручиваем пласт теста в рулет. Визуально делим его по длине на 6 частей и делаем наметки.
Протягиваем кулинарную нить под рулетом, затем перекрещиваем над ним и, осторожно стягивая петлю, отрезаем первый синабон. Делаем это же еще 5 раз на каждой наметке.
Смазываем сливочным маслом форму для запекания. Раскладываем синабоны на расстоянии 1-2 см друг от друга. Накрываем чистым полотенцем и оставляем на 20-30 минут для расстойки. В это время включаем духовку разогреваться до 180 градусов. После того, как синабоны поднимутся, выпекаем полчаса.
Для глазури смешиваем 250 г крем-сыра с 2 ст. л. сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока. Хорошо мешаем глазурь венчиком до однородной консистенции.
Хорошо смазываем горячие синабоны глазурью.
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