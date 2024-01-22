Нестандартное сочетание: салат со свеклой и селедкой
Часто из этих ингредиентов делают "Шубу". Впрочем, стоит экспериментировать и пробовать что-то новое.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом нестандартного сочетания свеклы и сельди.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для салата:
- 2 шт. (400 г) свеклы;
- 200 г филе сельди;
- 20 г семян подсолнечника.
Для соуса винегрет:
- 1 ч. л. горчицы;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. винного уксуса.
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Для начала 400 г свеклы хорошо моем, высушиваем и заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение часа (если свекла мелкая) или полтора, если покрупнее. Охлаждаем, чистим и нарезаем брусочками.
После этого 200 г сельди также нарезаем брусочками.
Соус винегрет: в отдельной емкости смешиваем 1 ч. л. горчицы, 3 ст. л. масла и 1 ст. л. винного уксуса.
В миску выкладываем нарезанные свеклу и селедку, заправляем салат соусом и мешаем. Готовое блюдо присыпаем 20 г семян подсолнечника.
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