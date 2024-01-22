Нестандартное сочетание: салат со свеклой и селедкой

Часто из этих ингредиентов делают "Шубу". Впрочем, стоит экспериментировать и пробовать что-то новое.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом нестандартного сочетания свеклы и сельди.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для салата:

2 шт. (400 г) свеклы;

200 г филе сельди;

20 г семян подсолнечника.

Для соуса винегрет:

1 ч. л. горчицы;

3 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. винного уксуса.

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Для начала 400 г свеклы хорошо моем, высушиваем и заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение часа (если свекла мелкая) или полтора, если покрупнее. Охлаждаем, чистим и нарезаем брусочками.

После этого 200 г сельди также нарезаем брусочками.

Соус винегрет: в отдельной емкости смешиваем 1 ч. л. горчицы, 3 ст. л. масла и 1 ст. л. винного уксуса.

В миску выкладываем нарезанные свеклу и селедку, заправляем салат соусом и мешаем. Готовое блюдо присыпаем 20 г семян подсолнечника.

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