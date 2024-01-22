Сладко и быстро: как приготовить бельгийские вафли дома

Стоит пробовать различные топинги и дополнения. Например, посыпьте вафли сахарной пудрой или шоколадом, добавьте фруктов или ягод.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом бельгийских вафель, которые можно приготовить дома, имея специальную вафельницу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мука 200 г;

сливочное масло 120 г;

сахар 50 г;

яйца 2 шт;

молоко 150 мл;

ванильный сахар 10 г;

разрыхлитель 1 ч. л.

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Сначала в большую миску разбиваем 2 яйца, добавив к ним 50 г сахара, 10 г ванильного сахара и взбив венчиком или миксером до белого цвета. После этого добавляем размягченное сливочное масло и все мешаем.

К жидким ингредиентам постепенно добавляем 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и мешаем. Вливаем 150 мл теплого молока и еще раз хорошо мешаем тесто. Оно должно напоминать густую сметану. Даем тесту постоять 20 мин.

Разогреваем вафельницу и брызгаем на нее антипригарным спреем или протираем поверхность ватным тампоном, который перед этим смочили в растительном масле. Ложкой выкладываем тесто в вафельницу и выпекаем 5-7 мин, в зависимости от мощности прибора.

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