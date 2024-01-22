На французский манер: как приготовить луковый суп
Лук — довольно доступный и бюджетный ингредиент. Впрочем, с ним можно создать интересные блюда.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом французского лукового супа.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 4 крупных репчатых лука;
- 50 г сливочного масла;
- 50 мл белого сухого вина;
- 1 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 полная ст. л. муки;
- 1,5 л воды;
- 4 ломтика хлеба;
- 100 г тертого сыра (Грюйер или любой другой твердый сыр);
- 2-3 лавровых листа;
- соль и перец по вкусу.
Читайте также:
Рецепт салата с морковью и капустой.
Рецепт салата с курицей и ананасами.
Для начала берем лук, чистим и нарезаем полукольцами.
В кастрюлю с толстым дном добавляем 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного масла. Жарим лук на среднем огне (он должен стать мягким). После этого солим по вкусу.
Добавляем к луку 1 полную столовую ложку муки. Мешаем.
После этого вливаем 50 мл белого сухого вина. Выпариваем 2-3 минуты. Вливаем 1,5 л воды, солим и добавляем 2-3 лавровых листа.
Жарим гренки на сухой сковороде.
Суп выливаем в емкость, в которой он отправится в духовку. Сверху кладем гренки.
Натираем твердый сыр, посыпаем им суп, после чего отправляем его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Надо, чтобы сыр расплавился.
Читайте также:
Рецепт винегрета с авокадо и орехами.
Рецепт караимских пирожков с картофелем.
Рецепт салата с тунцом и рисом.