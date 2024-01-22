Разделы
Материалы
Лайт

На французский манер: как приготовить луковый суп

Виктория Сытняк
Фото: Клопотенко | Луковый суп

Лук — довольно доступный и бюджетный ингредиент. Впрочем, с ним можно создать интересные блюда.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом французского лукового супа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 4 крупных репчатых лука;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 мл белого сухого вина;
  • 1 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1 полная ст. л. муки;
  • 1,5 л воды;
  • 4 ломтика хлеба;
  • 100 г тертого сыра (Грюйер или любой другой твердый сыр);
  • 2-3 лавровых листа;
  • соль и перец по вкусу.

Читайте также:

Рецепт домашнего кваса.

Рецепт салата с морковью и капустой.

Рецепт салата с курицей и ананасами.

Для начала берем лук, чистим и нарезаем полукольцами.

В кастрюлю с толстым дном добавляем 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного масла. Жарим лук на среднем огне (он должен стать мягким). После этого солим по вкусу.

Добавляем к луку 1 полную столовую ложку муки. Мешаем.

После этого вливаем 50 мл белого сухого вина. Выпариваем 2-3 минуты. Вливаем 1,5 л воды, солим и добавляем 2-3 лавровых листа.

Жарим гренки на сухой сковороде.

Суп выливаем в емкость, в которой он отправится в духовку. Сверху кладем гренки.

Натираем твердый сыр, посыпаем им суп, после чего отправляем его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Надо, чтобы сыр расплавился.

Читайте также:

Рецепт винегрета с авокадо и орехами.

Рецепт караимских пирожков с картофелем.

Рецепт салата с тунцом и рисом.