Торт "Три шоколада": невероятно вкусный и нежный десерт

Разноцветный торт станет настоящим украшением вашего стола. Каждый слой мусса дарит свой уникальный вкус, делая каждый кусочек этого десерта незабываемым лакомством.

Торт "Три шоколада" — это изысканный десерт, идеально подходящий для особых случаев. Сочетание трех видов шоколадного мусса на нежном бисквитном корже делает этот торт не только визуально привлекательным, но и невероятно вкусным, пишет Say7.

Ингредиенты

Для коржа:

пшеничная мука — 150 г;

сахар — 100 г;

яйца — 3 штуки;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Для мусса:

темный, молочный и белый шоколад — по 100 г каждого;

сливки 33-35% — 600 мл (200 мл на каждый вид шоколада);

желатин — 9 г (3 г на каждый вид шоколада);

вода — 3 столовые ложки (по 1 столовой ложке на каждый вид шоколада).

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Приготовление

Шаг 1. Для коржа взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте муку, разрыхлитель и ваниль. Выпекайте в форме диаметром 20-22 см при 180°C в течение 20-25 минут. Остудите и разрежьте на два коржа.

Шаг 2. Желатин замочите в воде в соответствии с инструкцией на упаковке.

Шаг 3. Для каждого мусса в отдельной миске растопите соответствующий вид шоколада на водяной бане или в микроволновке.

Шаг 4. Взбейте сливки до мягких пиков. Добавьте растопленный желатин в шоколад, затем аккуратно вмешайте взбитые сливки.

Шаг 5. На корж выложите сначала темный шоколадный мусс, затем поставьте в холодильник на 20-30 минут для застывания.

Шаг 6. Повторите процесс с молочным и белым шоколадным муссом, давая каждому слою застыть перед добавлением следующего.

Шаг 7. Охладите готовый торт в течение нескольких часов или на ночь.

Шаг 8. Украсьте торт по желанию, например, тертым шоколадом или ягодами.

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