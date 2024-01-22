Торт "Три шоколада": невероятно вкусный и нежный десерт
Разноцветный торт станет настоящим украшением вашего стола. Каждый слой мусса дарит свой уникальный вкус, делая каждый кусочек этого десерта незабываемым лакомством.
Торт "Три шоколада" — это изысканный десерт, идеально подходящий для особых случаев. Сочетание трех видов шоколадного мусса на нежном бисквитном корже делает этот торт не только визуально привлекательным, но и невероятно вкусным, пишет Say7.
Ингредиенты
Для коржа:
- пшеничная мука — 150 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 3 штуки;
- разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка.
Для мусса:
- темный, молочный и белый шоколад — по 100 г каждого;
- сливки 33-35% — 600 мл (200 мл на каждый вид шоколада);
- желатин — 9 г (3 г на каждый вид шоколада);
- вода — 3 столовые ложки (по 1 столовой ложке на каждый вид шоколада).
Читайте также:
Двухслойный торт "Белый бархат"
Деревенский торт с орехами и кофе
Райский торт: простой рецепт вкусной выпечки
Приготовление
Шаг 1. Для коржа взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте муку, разрыхлитель и ваниль. Выпекайте в форме диаметром 20-22 см при 180°C в течение 20-25 минут. Остудите и разрежьте на два коржа.
Шаг 2. Желатин замочите в воде в соответствии с инструкцией на упаковке.
Шаг 3. Для каждого мусса в отдельной миске растопите соответствующий вид шоколада на водяной бане или в микроволновке.
Шаг 4. Взбейте сливки до мягких пиков. Добавьте растопленный желатин в шоколад, затем аккуратно вмешайте взбитые сливки.
Шаг 5. На корж выложите сначала темный шоколадный мусс, затем поставьте в холодильник на 20-30 минут для застывания.
Шаг 6. Повторите процесс с молочным и белым шоколадным муссом, давая каждому слою застыть перед добавлением следующего.
Шаг 7. Охладите готовый торт в течение нескольких часов или на ночь.
Шаг 8. Украсьте торт по желанию, например, тертым шоколадом или ягодами.
Читайте также:
Рецепт вкусного заварного крема: для тортов и пирожных
Шоколадный торт с хурмой и ореховым кремом
Чизкейк, но не совсем: как приготовить вкуснейший закусочный торт