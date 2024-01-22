Как улучшить память без лекарственных препаратов — эффективные советы

Все чаще замечаете, что стали забывать события, которые были несколько недель назад, не можете вспомнить, выключили ли утюг и, закрыли ли дверь? Или же переболели гриппом и заметили, что стали, какие-то рассеянные. Вероятнее всего, у вас начались проблемы с памятью. Не пугайтесь, это не значит, что с вами произойдет что-то смертельное. Такое иногда случается. Факторов может быть множество. Как и способов вернуть память.

Существует ли таблетка для улучшения памяти? Нет. Да, были некоторые фармакологические препараты, которые претендовали на это место, но их эффективность до сих пор не доказана. Но существуют действенные способы, как улучшить память. Как это можно сделать самостоятельно, рассказала врач невролог Александра Гуменюк.

В частности, она дала ТОП 7 советов для улучшения памяти.

Здоровый образ жизни — правильное питание, физическая активность и достаточный сон являются важными аспектами для сохранения здоровья мозга и памяти. На основе этого и строятся основные факторы, которые способны влиять на память.

Совет 1

Регулярная физическая активность. Будь то йога, пилатес, или же плавание, ходьба или бокс. Каждый комфортный для вас вид спорта, будет хорошим фактором для функционирования мозга.

Совет 2

Достаточное количество сна. Если вы много работаете, особенно ночью, ваш организм полноценно не отдыхает. Соответственно от этого страдают определенные функции мозга, в том числе внимательность и память. Поэтому заботьтесь, чтобы ваш организм отдыхал.

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Совет 3

Здоровое питание. Правильная пища залог не только положительного влияния на мозг, но и на другие системы организма. Поэтому старайтесь минимизировать употребление вредной пищи и добавьте в рацион, то, что действительно приносит пользу.

Совет 4

Соблюдение WORK-LIFE BALANCE (Работа — жизнь — баланс). Как ни крути, но истощенный организм не приводит к активной работе мозга. Не забывайте об отдыхе. И старайтесь во всем найти баланс. Работа никуда не убежит, а все деньги мира никогда не удастся заработать.

Совет 5

Оставаться социально активным — общаться, встречаться с друзьями, помогать другим.

Совет 6

Тренировка стрессоустойчивости — умение, которым в современной жизни должен обладать каждый. Могут быть полезны медитации, обращение к психологу, изучение профильной литературы. Снижение памяти и концентрации внимания в молодом возрасте часто является симптомом тревожного расстройства.

Совет 7

Тренировка мозга. Наш мозг любит новые события, новые эмоции. Изучение иностранного языка, чтение книг, посещение выставок, изменение привычного маршрута до работы. Решение кроссвордов, судоку, составление головоломок и другие интеллектуальные задачи могут помочь тренировать ваш мозг и память. Все это и еще с десяток методов, которые могут иметь положительный эффект для мозга.

Отметим, если у вас есть проблемы с памятью, лучше обратиться к врачу или психологу. Они смогут оказать квалифицированную помощь и посоветовать вам, что делать дальше.

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