Домашняя итальянская выпечка: легкий рецепт фокаччи, которая понравится всем

Фокачча — итальянская пшеничная лепешка. Ее готовят из дрожжевого теста с различными начинками, которые вдавливаются в тесто сверху.

Откройте для себя волшебный мир итальянской кухни с нашим рецептом фокаччи с помидорами и луком. Это легкое и вкусное блюдо станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину. Рецептом фокаччи поделился сайт Cookpad.

Вместо помидор и лука вы можете использовать маслины, оливки, каперсы, сыр или любое сочетание этих продуктов.

Ингредиенты:

мука – 300 г;

вода – 200 мл;

сахар – 1 ч. л.;

сухие дрожжи – 1 ч. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

специи – по вкусу;

помидоры (большие) – 1 шт.;

лук – 1 шт.

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Приготовление

Шаг 1

В теплой воде растворите дрожжи и сахар. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи "проснулись".

Шаг 2

Добавьте соль, оливковое масло и орегано (или розмарин) в просеянную муку. Замесите тесто миксером на средней скорости в течение 10 минут или замешивайте руками. Тесто получится липким.

Шаг 3

Подкатайте тесто в шар, уложите в смазанную маслом миску и поместите в теплое место, накрыв пищевой пленкой.

Шаг 4

Пока тесто поднимается, подготовьте помидоры и лук. Нарежьте помидорі кружочками, а лук – полукольцами.

Шаг 5

Лук переложите в отдельную емкость, добавьте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.

Шаг 6

Когда тесто поднялось, переложите его в форму, предварительно смазанную растительным маслом, и равномерно распределите, обминая и выпуская воздух.

Шаг 7

Положите сверху помидоры, лук, посыпьте сушеным базиликом и полейте маслом, в котором был лук. Намного прижмите начинку руками к поверхности теста.

Шаг 8

Накройте пищевой пленкой и оставьте подниматься еще час.

Шаг 9

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте фокаччу примерно 25 минут.

Шаг 10

Готовую фокаччу остудите на решетке, накрыв полотенцем, чтобы она не обветрилась и оставалась мягкой.

Подавайте фокаччу как самостоятельный перекус или вместо хлеба к основному блюду. Приятного аппетита!

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