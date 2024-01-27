Домашняя итальянская выпечка: легкий рецепт фокаччи, которая понравится всем
Фокачча — итальянская пшеничная лепешка. Ее готовят из дрожжевого теста с различными начинками, которые вдавливаются в тесто сверху.
Откройте для себя волшебный мир итальянской кухни с нашим рецептом фокаччи с помидорами и луком. Это легкое и вкусное блюдо станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину. Рецептом фокаччи поделился сайт Cookpad.
Вместо помидор и лука вы можете использовать маслины, оливки, каперсы, сыр или любое сочетание этих продуктов.
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- вода – 200 мл;
- сахар – 1 ч. л.;
- сухие дрожжи – 1 ч. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- специи – по вкусу;
- помидоры (большие) – 1 шт.;
- лук – 1 шт.
Читайте также:
Пышная лепешка с картошкой и сыром: вкусная и бюджетная альтернатива пицце
Чесночные лепешки: простой рецепт идеальной основы для закусок
Лангош: рецепт вкусного и простого блюда закарпатской кухни
Приготовление
Шаг 1
В теплой воде растворите дрожжи и сахар. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи "проснулись".
Шаг 2
Добавьте соль, оливковое масло и орегано (или розмарин) в просеянную муку. Замесите тесто миксером на средней скорости в течение 10 минут или замешивайте руками. Тесто получится липким.
Шаг 3
Подкатайте тесто в шар, уложите в смазанную маслом миску и поместите в теплое место, накрыв пищевой пленкой.
Шаг 4
Пока тесто поднимается, подготовьте помидоры и лук. Нарежьте помидорі кружочками, а лук – полукольцами.
Шаг 5
Лук переложите в отдельную емкость, добавьте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
Шаг 6
Когда тесто поднялось, переложите его в форму, предварительно смазанную растительным маслом, и равномерно распределите, обминая и выпуская воздух.
Шаг 7
Положите сверху помидоры, лук, посыпьте сушеным базиликом и полейте маслом, в котором был лук. Намного прижмите начинку руками к поверхности теста.
Шаг 8
Накройте пищевой пленкой и оставьте подниматься еще час.
Шаг 9
Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте фокаччу примерно 25 минут.
Шаг 10
Готовую фокаччу остудите на решетке, накрыв полотенцем, чтобы она не обветрилась и оставалась мягкой.
Подавайте фокаччу как самостоятельный перекус или вместо хлеба к основному блюду. Приятного аппетита!
Читайте также:
Хачапури с сыром в духовке: как приготовить вкуснейшие грузинские лепешки
Всего 3 ингредиента: рецепт домашнего хлеба без замеса теста (видео)
Самый вкусный. Простой рецепт домашнего хлеба