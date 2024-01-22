Бренд бикини оскандалился после рекламы с мужчиной в женском купальнике (видео)

После публикации видео с мужчиной, который расхаживает в женском купальнике многие клиентки бренда отписались от него. Женщины возмущены тем, что у них отбирают то, что должно принадлежать им.

Австралийский бренд Moana Bikini раскритиковали за то, что в рекламе новых женских купальников в качестве модели был использован мужчина. На странице в Instagram под видео, где мужчина-модель Джейк Янг расхаживает в белом сдельном купальнике за $130, пользователи оставили более 1400 комментариев, большинство из которых были возмущенными.

"Одержима этим образом", – говорится в подписи к видео.

"Это мужчина? Я думала, ты о расширении возможностей женщин? Мужчины, кажется, пытаются перенять все, что женщины считают святым. Наши безопасные места, наша идентичность, теперь наша мода. Мне жаль, что вы поддерживаете все, что вам нравится, но я не согласна с мужчинами в женских купальниках и попытке продавать это на женщин. Я была лояльным клиентом в течение десяти лет, но у меня все", "Хотя эта модель прекрасна, разве это не должно подходить женскому телу с грудью и тому подобное? Единственное, что мы не можем увидеть, как этот купальник может покрывать женские части", "Ужасающий маркетинг. Почему все так пытаются "проснуться". Модель шикарна, но это не она", "Извините, но моана, это не то, как вы придаете женщинам силы. Это снова дает мужчинам власть над нами и говорит, что они делают это лучше", "Так надоели мужчины, которые перенимают все, что уникально для женщин. Вы проповедуете расширение возможностей женщин и их тела, но как это позволяет? Разве мы не можем иметь одну вещь для себя?" – пишут под видео.

Правда, нашлось немало и тех, кто считает подобный шаг бренда отличным способом показать равный выбор как для женщин, так и для мужчин.

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Сам Джейк тоже отреагировал:

"Есть много разных типов женщин. Женщины с анатомией, отличной от той, которую вы считаете "нормальной". Я не женщина и никогда не утверждал, что являюсь ею. Этот пост просто расширяет возможности меньшинства, и я бесконечно благодарен за это. Твоя ненависть — отражение твоей собственной неуверенности, а не моей".

Позже в комментарии СМИ в Moana Bikini ответили:

"Мы считаем совершенно абсурдным, что люди выбрали этот отдельный пост за 12 лет нашей деятельности, чтобы сделать дикое заявление о том, что мы не расширяем права и возможности женщин. Moana Bikini являются и всегда были одним из самых инклюзивных и расширяющих возможности существующих брендов. Это касается не только нашего размера и стиля для женщин, но, что наиболее важно, нашей любви и принятия всех рас, этнических групп, форм и размеров тела, пола и сексуальной ориентации. Это не изменилось и никогда не изменится. Многие комментаторы оправдываются тем, что, по их мнению, это "оскорбительно для женщин", хотя на самом деле совершенно очевидно, что они гомофобы и недовольны тем, что кто-то гордо и уверенно выражает свою сексуальность. Мы рады получать и слышать отзывы людей – как отрицательные, так и положительные. Но мы здесь не для того, чтобы угодить всем. Это невыполнимая задача. Если людям не нравится этот отдельный пост о гордом мужчине-гее, одетом в одежду, в которой он чувствует себя уверенно, они могут просто продолжать прокручивать или отписаться, не так ли? Представьте, что вы живете жизнью, в которой вы решаете на что-то обидеться и оставаться рядом, комментировать и участвовать, только чтобы злить себя все больше и больше. Честно говоря, это похоже на их проблему, а не на нашу проблему".

Похожий скандал в свое время пережил в марте прошлого года бренд купальников Seafolly, который решил посотрудничать с небинарным инфлюэнсером Дени Тодоровичем. Фото мужчины в плавках бикини цвета лайма и накидке возле пляжа Бонди вызвало шквал гневных реакций в сети.

Бренд Seafolly попал в скандал из-за использования в рекламе Дени Тодоровича Фото: Seafolly

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