Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе: рецепт изысканной закуски
Тарталетки с паштетом и фруктовым желе — блюдо, которое поразит ваших гостей своим изысканным вкусом и оригинальным сочетанием ингредиентов.
Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе — изысканный выбор для особенных случаев. Это сочетание нежного паштета с кисло-сладким желе придает блюду уникальный вкус и станет украшением вашего праздничного стола, сообщает Рinterest.
Ингредиенты
Для паштета:
- куриная печень — 300 г;
- лук — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 50 г;
- коньяк или бренди — 2 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу.
Для гранатового желе:
- гранатовый сок — 200 мл;
- желатин — 10 г;
- сахар — по вкусу (если сок несладкий).
Дополнительно:
- готовые тарталетки — 12 штук;
- зелень для украшения.
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Приготовление
Шаг 1. Для паштета обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок на сливочном масле. Добавьте печень, обжарьте до готовности. Влейте коньяк, дайте алкоголю выпариться. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. Переместите содержимое сковороды в блендер, взбейте до однородной консистенции. Охладите паштет.
Шаг 3. Для желе замочите желатин в небольшом количестве воды. Подогрейте гранатовый сок, добавьте желатин и сахар, перемешайте до полного растворения. Остудите до начала загустения.
Шаг 4. В каждую тарталетку выложите паштет, сверху аккуратно добавьте гранатовое желе.
Шаг 5. Дайте тарталеткам остыть в холодильнике, чтобы желе полностью застыло.
Шаг 6. Перед подачей украсьте тарталетки зеленью.
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