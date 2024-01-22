Просто, но изысканно: рецепт курицы "Два сыра"

Подавать такое филе лучше всего с гарниром. Хорошо подойдут картофельное пюре, булгур, гречка и даже макароны.

Нежное куриное филе с двумя видами сыра – простое, но изысканное блюдо, которое станет настоящим открытием, благодаря своему вкусу и аромату. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинария". Рекомендуем порадовать близких новой позицией в меню.

Курица "Два сыра"

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт;

сыр твердый – 100 гр;

сыр моцарелла – 50 гр;

яйцо – 1 шт;

панировочные сухари – 3 ст. л;

масло растительное – 3 ст. л.

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Способ приготовления:

Куриное филе помыть, высушить бумажным полотенцем, удалить с него кусочки жира и пленки. Мясо порезать на небольшие плоские кусочки, отбить, посолить и поперчить.

Твердый сыр порезать тонкими слайсами и выложить на каждый кусочек отбитого филе. Моцареллу нарезать и выложить сверху на сыр.

Свернуть филе рулетом и закрепить шпажками.

Яйцо взбить, добавить соль. Каждый рулетик погрузить во взбитое яйцо полностью и обвалять в панировочных сухарях.

Обжарить до румяности, после чего переложить в форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

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