Идеальный рецепт обеда — курочка в йогуртовой заправке

Мясо — это один из питательных и сытных ингредиентов, который может стать основой для вкусного обеда или ужина. Вариантов приготовить его есть сотни, поэтому хозяйки ежедневно с успехом могут экспериментировать на своей кухне и радовать родных.

Конечно быстрее и легче приготовить мясо курочки, поэтому одним из вариантов ее приготовления поделилась хозяйка Екатерина Мовчан.

Рецепт удобен тем, что можно замариновать мясо утром и пойти на работу или по делам. А уже вечером достать курочку, переложить в противень и поставить запекаться. За это время приготовить гарнир или салатик и невероятный ужин готов.

Ингредиенты

1 килограмм курицы (на выбор любая часть тушки — бедра, груднинка, крылышки и так далее)

220 граммов греческого йогурта;

сок из половины лимона;

2 столовые ложки яблочного уксуса;

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка натертого свежего имбиря;

1.5 чайная ложка соли;

0.5 чайная ложка черного молотого перца;

0.5 чайная ложка молотого мускатного ореха;

1 чайная ложка аджики.

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Способ приготовления

Шаг 1

Сначала необходимо мясо замариновать на ночь, или на несколько часов. Для этого нам понадобится заправка. Для ее приготовления смешиваем греческий йогурт, сок лимона, уксус, соль, перец, мускатный орех, натертый чеснок, натертый имбирь и аджику.

Шаг 2

Готовым соусом намазываем наше мясо, накрываем пленкой и ставим в холодильник мариноваться минимум на 1 час.

Шаг 3

Духовку необходимо разогреть до 180 градусов.

Шаг 4

Мясо перекладываем на форму для запекания. Предварительно ее можно застелить пергаментной бумагой и отправляем жариться в духовку на один час. За это время должна образоваться аппетитная корочка.

Подавать мясо можно с любым гарниром, который предпочитают в вашей семье.

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