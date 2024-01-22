Как быстро сбить температуру в домашних условиях — немедикаментозные методы снижения температуры

Зима — сезон распространения различных вирусных и инфекционных болезней. Поэтому часто люди сталкиваются с таким симптомом, как повышенная температура тела. Конечно, врачи рекомендуют не сбивать температуру, ведь именно она является признаком того, что организм борется с болезнью. Однако, если все же температура начинает подниматься выше 38,5, то это сигнал, что надо действовать.

Конечно, в настоящее время есть множество лекарственных препаратов, которые способны помочь сбить температуру. Однако, не всегда стоит действовать ими, поскольку есть и простые методы сделать это самостоятельно. Обо всех народных методах медицины, которые действуют, а какие лучше не использовать, рассказала врач-терапевт Анна Балабан.

Разберем распространенные физические методы снижения температуры

Метод 1 — который не стоит использовать

Обтирание спиртом или уксусом — недейственный и даже опасный метод.

"Если у вас лихорадка и впечатление как будто тело горит, — обтирание спиртом, как быстро испаряющимся веществом, может создать ложное впечатление охлаждения. Почему оно ложное — Сосуды кожи на такое "ложное охлаждение" реагируют наоборот сужением, а не расширением. Из-за этого температура тела повышается", — отмечает Анна Балабан.

По ее словам, исследования также подтвердили неэффективность спирта для снижения температуры. Детям вообще это делать запрещено. Спирт всасывается и проявляет свою токсичность. Кроме этого, спирт и уксус могут оставлять ожоги кожи.

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Метод 2 — который не стоит использовать

Погружение в холодную, ледяную воду. Такой метод является опасным. Холодная вода способна вызвать спазм периферических сосудов, в т. ч. сосудов кожи. Тогда соответственно, уменьшается теплоотдача, а температура увеличивается

Метод 3 — который можно использовать

Обтирание прохладной или теплой водой (20°C) — разрешено. Этот метод действенный. Он увеличивает теплоотдачу, за счет чего температура тела уменьшается.

Метод 4

Наилучший результат будет при комбинировании. Жаропонижающих + обтирание прохладной/теплой водой + увеличенное питье жидкости

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