Какую воду пить — кипяченую или сырую

Водный баланс — это залог здорового и бодрого организма. Всем известный факт, что за сутки человек должен употреблять минимум 1 литр чистой воды, не чая, ни компота, а именно воды. Однако, какую именно воду правильно пить — кипяченую или сырую?

Миф о пользе кипячения живет в нашей стране со времен советского прошлого. Тогда считалось, что этот процесс делает пригодной для употребления в пищу любую воду. Именно такую воду рекомендовалось использовать. Сырая вода, кишащая микробами, считалась пригодной только для технических нужд, рассказывает нутрициолог dari_pro_health.

Она объяснила, что кипячение воды, действительно приносит определенную пользу. В частности, погибает патогенная флора, значит, можно обезопасить себя от опасных вирусов и бактерий. А еще при нагревании разрушаются некоторые органические соединения, которые потом выпадают в осадок. То есть, жидкость может стать чище и мягче, если после кипячения ее некоторое время отстоять.

Однако, стоит знать, что при нагревании жидкость испаряется, концентрация солей в ней увеличивается, что негативно сказывается на здоровье человека. Кроме этого, кипячение воды приводит к разрушению ее структуры. Возможно вы когда-то слышали, но кипяченую воду называют мертвой, поскольку, в ней не остается ничего полезного. Сокращается содержание растворенного кислорода, а также от кипячения страдает вкус.

"Самое опасное в кипячении то, что хлор с другими веществами при нагревании образует канцерогены — это токсичные смеси, которые ведут к тяжелым заболеваниям вплоть до смертельных, если употреблять их много и длительный период", — отмечает нутрициолог.

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Она также отмечает, что естественная сырая вода для организма лучше, потому что она содержит необходимые микроэлементы в виде солей натрия, кальция, магния, калия и тому подобное. Также структура расположения молекул в сырой воде отличается от структуры кипяченой, или той воды, которая была тщательно отфильтрована и хлорирована. Но неочищенную сырую воду пить опасно из-за возможного наличия в ней патогенных бактерий и токсичных соединений.

Какую воду лучше пить?

Нутрициолог dari_pro_health убеждена, что лучше употреблять воду природного происхождения, желательно из подземного источника (например, бюветы). Она отмечает, что вода не должна содержать искусственных добавок, подвергаться хлорированию или другим "жестким" методам очистки, а также должна быть правильной кислотности ph 7,0-7,5 и минерализации 0,5-0,75 г/л.

Рекомендации употребления кипяченой воды

Если доступа к родниковой воде нет, то из под крана стоит отстаивать перед кипячением. При кипячении воды выключайте чайник в начале закипания. Нижнюю часть воды из чайника не используйте. Свежую кипяченую воду, не надо хранить по несколько дней.

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