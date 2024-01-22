После еды: 4 напитка, которые помогут улучшить пищеварение и ускорить обмен веществ

Иногда после обильного застолья или тяжелой пищи, мы испытываем дискомфорт и тяжесть в желудке. Вот несколько простых, но мощных напитков, чтобы ускорить метаболизм и улучшить пищеварение.

После сытного приема пищи многие из нас испытывают потребность в средствах, способствующих пищеварению, чтобы снова почувствовать легкость и устранить дискомфорт. Если это так, то вместо того, чтобы искать лекарства, почему бы не попробовать освежающие и эффективные напитки сделанные своими руками? Вот несколько простых, но мощных средств, которые ускорят метаболизм и улучшат пищеварение. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Имбирно-лимонный чай

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Имбирь стимулирует пищеварение и помогает облегчить вздутие живота. Согласно данным компании Johns Hopkins Medicine, имбирь содержит соединение под названием гингерол, которое является отличным агентом, позволяющим пище быстро покинуть желудок после адекватного переваривания.

Лимон, с другой стороны, придает цитрусовый вкус и способствует детоксикации, что, как показало контролируемое исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research, способствует снижению веса и жировой массы.

Смешайте свеженатертый имбирь с выжатым лимонным соком и заварите в горячей воде.

Чай с тмином и кориандром

И тмин, и кориандр способствуют пищеварению и обмену веществ. Согласно исследованию "Аюрведические рецепты пищеварения", обе эти специи усиливают термогенное свойство организма, которое помогает ускорить пищеварение за счет повышения метаболизма.

Чтобы приготовить этот напиток, измельчите в равных частях семена тмина и кориандра. Смешайте с теплой водой и дайте настояться несколько минут. Процедите и насладитесь этим ароматным, терпким напитком.

Молоко с куркумой

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Исследование, опубликованное в журнале Drug, Design, Development and Therapy, показало, что активные соединения куркумы, куркумин и куркуминоиды, обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают пищеварение.

Чтобы приготовить этот напиток, смешайте порошок куркумы с теплым молоком (коровьим или растительным), добавьте немного черного перца и выпейте этот успокаивающий золотистый напиток после обильного приема пищи.

Чай с мятой и фенхелем

Согласно исследованию, опубликованному Оксфордом, мята перечная успокаивает пищеварительный тракт и уменьшает расстройство желудка. Семена фенхеля помогают уменьшить газы и вздутие живота. Кроме того, согласно исследованию, семена фенхеля могут стимулировать здоровый аппетит и пищеварение.

Вы можете насладиться этой ароматной смесью, заварив чашку мятного чая и добавив в него щепотку семян фенхеля.

Полезные советы

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Если вы хотите попробовать эти напитки, чтобы увидеть, как они улучшают пищеварение и помогают вам чувствовать себя комфортно после еды, соблюдайте следующие правила.

Перед употреблением дайте напиткам немного остыть, чтобы не обжечься.

Экспериментируйте с пропорциями ингредиентов в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Постепенно добавляйте эти напитки в свой распорядок дня, чтобы наблюдать за их влиянием на пищеварение.

Пейте больше жидкости в течение дня, чтобы поддерживать общий обмен веществ.

Добавление этих напитков в свой рацион может стать прекрасным способом поддержать быстрый обмен веществ и улучшить пищеварение. Экспериментируйте с различными комбинациями, прислушивайтесь к своему телу и воспользуйтесь комплексными преимуществами этих натуральных средств.

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