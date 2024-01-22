10 способов узнать, заинтересован ли парень в вас или просто дружелюбен

Если вам понравился парень и вам кажется, что это чувство взаимно, как понять, флиртует он, или просто дружелюбен. Вот что вам нужно знать, чтобы докопаться до сути.

Начало любых отношений – это зачастую сложно. Потому что иногда понять, заинтересован ли в вас парень, тяжело. Если он ведет себя мило и дружелюбно, как понять, это уже флирт, или он просто пытается произвести хорошее впечатление и это его обычная манера поведения. Об этом пишет Wikihow.

Некоторые из этих сигналов действительно очевидны, так что если они присутствуют: будьте уверены – парень в вас заинтересован и можно делать следующий шаг.

Находит ли он повод прикоснуться к вам?

Есть несколько фактов, указывающих на его заинтересованность. Если он держит объятия очень долго или "случайно" касается вашего плеча или прикасается к вам, вероятно, вы ему нравитесь. Если он просто дружелюбен, он может улыбнуться и посмотреть вам в глаза, но не будет изо всех сил стараться прикоснуться к вам.

Вы замечаете, что он смотрит на вас?

Если он часто бросает взгляды через всю комнату, возможно, вы ему нравитесь. Дружелюбный парень обязательно смотрит вам в глаза во время разговора — в конце концов, это всего лишь вежливо — но если он смотрит на вас случайно издалека, он заинтересован. Если вы когда-нибудь поймаете его, пытающегося украдкой взглянуть на какую-либо часть вашего тела, кроме глаз, пока вы говорите, он определенно заинтересован. Его зрачки могут даже немного расшириться, когда он посмотрит на вас. Это обычная реакция на человека, которого вы считаете привлекательным!

Интересуется ли он тем, чем вы увлечены?

Заговорите о своем неочевидном хобби и посмотрите на его реакцию. Если он не заинтересован в вас с романтической точки зрения, он не отразит ваше волнение. Если да, то он задаст кучу вопросов или скажет: "Меня это всегда интересовало!". Подыгрывание и выражение интереса к чему-то, что ему на самом деле не нравится, — это признак того, что вы ему нравитесь. Ведь быть на одной волне – это романтично.

Однако это должен быть интерес, которого нет у большинства людей. Если вы скажете: "Я люблю путешествовать", очень велика вероятность, что он действительно любит это занятие. Вспомните малоизвестный фильм, который вам нравится, или хобби, которое является уникальным для вас.

Он приглашает вас делать что-то с ним наедине?

Если он приглашает вас к себе и его друзья там, он просто общительный парень. Однако, если он приглашает вас встретиться с ним в местном баре, где он будет один, это довольно явный признак того, что вы ему нравитесь. Дружелюбные люди стараются изо всех сил приглашать как можно больше людей на мероприятия или тусовки, в то время как влюбленный парень сделает все возможное, чтобы познакомиться с вами один на один.

Если вы болтаетесь с людьми на общественном мероприятии, а он пытается отвести вас в сторону, чтобы поговорить с вами отдельно, это может быть большим признаком его заинтересованности.

Если он выглядит немного расстроенным или меняет свое поведение, когда ваши разговоры один на один прерываются, это может быть еще одним сигналом, что он испытывает к вам чувства.

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Он упоминает, что он одинок?

Если он упоминает о партнерше или супруге, он сигнализирует, что не один. Постоянно упоминая, что у него нет романтических отношений, он, вероятно, намекает, что он доступен и открыт для свиданий. Обращайте внимание всякий раз, когда он делится справочной информацией о своей личной жизни, чтобы узнать больше.

Он спросил, одинока ли ты?

Если вам нравится этот парень, и он спрашивает, одиноки ли вы, это большой знак. Мужчины редко изо всех сил стараются вмешиваться в чью-то личную жизнь, если у них нет в этом корыстного интереса. На самом деле, если он просто дружелюбный парень, он, вероятно, изо всех сил старается избегать этой темы, поскольку она может пересечь воображаемую социальную границу. Если он спросит: "Так ты с кем-нибудь встречаешься?" это серьезный признак того, что он заинтересован.

Он краснеет, когда вы делаете ему комплименты?

Скажите ему, что вам нравится его прическа, и посмотрите, как он отреагирует. Если он начнет говорить о том, какой у него замечательный стилист или о том, что он только что освоил новую технику чистки зубов, то никакой романтики тут нет и это просто вежливая беседа. Но если он покраснеет, улыбнется и скажет что-то вроде: "Ой, спасибо, я очень это ценю. Твои волосы сегодня тоже выглядят прекрасно", то, скорее всего, он испытывает к тебе романтический интерес.

Попробуйте выбрать что-нибудь физическое, чтобы сделать ему комплимент. Хотя, как правило, безопаснее придерживаться нефизических комплиментов, вам как бы хочется увидеть здесь его реакцию. Не говорите: "Мне нравится твой галстук", скажите что-нибудь вроде: "Этот галстук действительно подчеркивает ваши глаза".

Кажется, он очень старается?

Парни, как правило, изо всех сил стараются быть крутыми, когда им кто-то нравится. Он может быть хвастливым до пародии или растеряться и начать отпускать глупые шутки. Он может споткнуться или начать заикаться. Он мог бы даже попытаться произвести на вас впечатление, выполнив что-нибудь действительно глупое, например, показав вам, как далеко он может бросить футбольный мяч или как он лихо прыгает в бассейн. Если вы обратите пристальное внимание, он может даже попытаться выпятить грудь, или втянуть живот. Вся эта милая ерунда — это попытки понравиться в стиле Тома Сойера и явный признак заинтересованности.

Постоянная возня с волосами или одеждой также может означать, что он хочет хорошо выглядеть для вас.

У него улучшается память, когда дело касается вас?

Если кажется, что он помнит все то, что вы делаете или говорите, это больше, чем просто любезность. Это правда, что дружелюбные люди будут пытаться запомнить имена, хобби и забавные факты о людях, с которыми они общаются, но если он, кажется, помнит имя вашего лучшего друга или вспоминает, что вы действительно любите Кэти Перри, это может быть признаком того, что вы ему нравитесь.

Это особенно верно, если он, кажется, вспоминает вещи, соответствующие вашим вкусам, которые не имеют к нему никакого отношения, например, вкус вашего любимогомороженого или название ваших любимых духов.

Его волнует ваша реакция?

Поиск вашего одобрения — большой признак того, что вы ему нравитесь. Если он поворачивается и смотрит на вас после того, как рассказал анекдот перед другими людьми, это признак того, что ему действительно важно, чтобы лично вам это показалось забавным. Если он просит вашего совета, спрашивает, что вы думаете, или отслеживает вашу реакцию, это обычно означает, что он действительно хочет знать, что вы к нему чувствуете.

Дружелюбному парню не обязательно важно, как вы относитесь к тому, что он делает или говорит. Дружелюбие не означает автоматически, что ему интересно ваше мнение.

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