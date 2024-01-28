Мясной батон с грибами: попробовав, навсегда откажетесь от колбасы

Батон из мяса с грибами порадует вас и ваших гостей своим насыщенным вкусом и аппетитным видом.

Мясной батон с грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным выбором как для праздничного, так и для повседневного стола. Богатый вкус мяса в сочетании с ароматными грибами делает это блюдо особенно привлекательным, сообщает Рatee.

Ингредиенты:

фарш мясной (свинина, говядина или смешанный) — 500 г;

шампиньоны (или любые другие грибы) — 200 г;

лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

яйца куриные — 2 штуки;

панировочные сухари — 50 г;

молоко — 50 мл;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1-2 минуты.

Шаг 2. Смешайте мясной фарш с яйцами, молоком, панировочными сухарями, солью и перцем до однородной консистенции.

Шаг 3. Добавьте обжаренные грибы с луком в фарш и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Формируйте из фарша батон и поместите его в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.

Шаг 5. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки.

Шаг 6. Готовый мясной батон остудите, затем нарежьте на порции и украсьте зеленью.

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