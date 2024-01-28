Мясной батон с грибами: попробовав, навсегда откажетесь от колбасы
Батон из мяса с грибами порадует вас и ваших гостей своим насыщенным вкусом и аппетитным видом.
Мясной батон с грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным выбором как для праздничного, так и для повседневного стола. Богатый вкус мяса в сочетании с ароматными грибами делает это блюдо особенно привлекательным, сообщает Рatee.
Ингредиенты:
- фарш мясной (свинина, говядина или смешанный) — 500 г;
- шампиньоны (или любые другие грибы) — 200 г;
- лук — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца куриные — 2 штуки;
- панировочные сухари — 50 г;
- молоко — 50 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1-2 минуты.
Шаг 2. Смешайте мясной фарш с яйцами, молоком, панировочными сухарями, солью и перцем до однородной консистенции.
Шаг 3. Добавьте обжаренные грибы с луком в фарш и тщательно перемешайте.
Шаг 4. Формируйте из фарша батон и поместите его в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.
Шаг 5. Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки.
Шаг 6. Готовый мясной батон остудите, затем нарежьте на порции и украсьте зеленью.
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