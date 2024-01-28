Творожно-яблочное печенье с корицей: рецепт ароматной домашней выпечки

Печенье с яблоками и творогом — это отличный способ порадовать себя и близких домашней выпечкой. Это печенье не только вкусное, но и достаточно простое в приготовлении, что делает его отличным выбором для любителей домашней кулинарии.

Творожно-яблочное печенье — это нежное, ароматное и полезное угощение, идеально подходящее для семейного чаепития. Сочетание творога и яблок придает печенью особую мягкость и сладость, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

мука — 300 г (плюс немного для присыпки);

сахар — 100 г;

яйцо куриное — 1 штука;

масло сливочное — 50 г;

яблоки — 2 средних размера;

корица — 1 чайная ложка;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — 1 пакетик.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте творог, сливочное масло, яйцо и сахар до однородной консистенции.

Шаг 2. Постепенно добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем и ванильным сахаром, замешивая мягкое, но нелипкое тесто.

Шаг 3. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и смешайте с корицей.

Шаг 4. Разделите тесто на маленькие шарики, расплющите их в лепешки. На середину каждой лепешки выложите немного яблочной начинки.

Шаг 5. Заверните края теста, формируя печенье. Уложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока печенье не станет золотистым.

Шаг 7. Готовое печенье остудите на решетке. При желании можно посыпать сахарной пудрой.

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